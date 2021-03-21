شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت المدينة يتراجع بمحاذاة خط ميل صاعد – تحليل صباحي – 21-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أسمنت المدينة (3003) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.38% بما يعادل -0.10 نقطة، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 25.43، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 27.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.43 ومستوى المقاومة 26.80.