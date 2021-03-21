شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 21-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم رعاية (4005) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.55% بما يعادل 0.80 نقطة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وليهاجم خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 50.00، ليستهدف مستوى المقاومة 56.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 51.20 ومستوى المقاومة 54.80.