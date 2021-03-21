شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي تسيطر عليه تداولات تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 21-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أبو معطي (4191) في آخر جلساته، بضغط سلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من جديد بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.20% بما يعادل -0.10 نقطة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 55.00، ليستهدف مستوى الدعم 46.79.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 49.30 ومستوى المقاومة 53.30.