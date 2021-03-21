شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور التأمين فى تحقيق التنمية المستدامة.. منها القضاء على الفقر والجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشأت فكرة التنمية المستدامة، Sustainable Development، والتي يعتبرها البعض تصحيح للنموذج التقليدي للتنمية الاقتصادية يأخذ في الاعتبار العلاقة المتبادلة بين الإنسان ومحيطه الطبيعي وبين المجتمع وتنميته، وبالتالي يمكن تعريف التنمية المستدامة وفقاً للأمم المتحدة، وكذلك للجنة The Brundtland بأنها "التنمية التي تشبع حاجات الأجيال الحالية دون التضحية بالأجيال المقبلة على مواجهة حاجاتها "، وللتأمين أهداف كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة.

الهدف الأول: القضاء على الفقر

مما لا شك فيه، أن صناعه التأمين تلعب دوراً هاماً فى القضاء على الفقر من خلال حماية الأفراد والأسر من الوقوع فى الفقر مره أخرى عند حدوث الخسائر التى تسببها الأخطار المؤمنه منها، وبالتالى يحمى التأمين جهود التنمية الاقتصاديه الاخرى حتى لا ترتد إلى الوراء، وهنا يأتى دور الشمول التأمينى – باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الشمول المالى - وما له من أدوات أهمها التأمين متناهى الصغر للوصول الى الطبقات محدودة الدخل.

الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع

فى إطار القضاء على الجوع يلعب التأمين دوراً محوريا يمكن تلخيصه في الآتي:-

توفير الحماية للمحاصيل الزراعية والماشية والدواجن والمزارع السمكية والمناحل من خلال المساهمة فى احلال ما تلف منها، وارجاع المزارعين ومربى الماشيه والدواجن ومستزرعى الأسماك إلى الحالة المالية التى كانوا عليها قبل تحقق الكوارث طبيعية أو الأخطار، ومن ثم تحقق القدره على إعادة الإنتاج مرة أخرى .

الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاهية

إن تحقق هذا الهدف يستلزم رفع مستوى الرعاية الصحية ومكافحة الأمراض وتحسين صحة الأمهات، وما لا شك فيه ان التأمين يلعب دوراً هاماً، لتحقيق هذا الهدف وبشكل مباشر وهذا من خلال توفير التأمين الطبى - حتى ولو الاساسى - من خلال تغطيات التأمين التقليدى والتأمين متناهى الصغر لا سيما التغطيات الخاصة بالعلاج بالمشافي In Patient وعلاج الامراض الحرجة.

الهدف الخامس: المساواه بين الجنسين

يقدم التأمين، الحماية للمرأه فى حالة حدوث أى أمراض ذات علاقة بالجنس أو النوع، كما أنه يقدم الحماية الماليه فى حالات الحمل والولادة من خلال وثائق التأمين الطبي، كما يقدم حماية اقتصادية عند انقطاع دخل المرأه بسبب فقد عائل الأسرة، فى المجتمعات التي تعتمد المرأه فيها على العائل الذكر مما يساعدها على الاستمرار فى سداد تكاليف الحياة (سكن، تعليم أولاد) فضلا عن استمرارية العمل العائلى فى كثير من الأحيان.

الهدف السابع: العمل اللائق ودعم الاقتصاد

هذا الهدف يستلزم تنشيط فرص العمل وتحسين شروطه ودعم نمو الناتج الاجمالى، ويلعب التأمين فى هذا الصدد دوره التقليدى فى حماية الأصول وزيادة فرص الإقتراض والتمويل بسبب هذه الحمايه ، كذلك يشجع المشروعات متناهيه الصغر واستثمارات محدودى الدخل على الاستمرار بسبب الحماية التأمين التى يوفرها لهم التأمين متناهى الصغر ، كما ان الحماية الاقتصادية التى يوفرها التأمين فى حالة وفاه عائل الاسره تدعم تفادى او تقليل عمل الاطفال والدفع بالقصر إلى سوق العمل.

الهدف الثامن: العمل المناخى

تعد المخاطر الناجمة عن تغير المناخ وانبعاثات الغازات والاحتباس الحرارى والاحترار العالمى من المخاطر، التى تهدد والنظم الجغرافية والبيولوجية والفيزيائية في الأجل الطويل، ولا يعدم التأمين دوراً فى تحقيق هذا الهدف ، بالرعم إنه التغيرات المناخيه طويله الأجل غير مغطاه تأمينياً فإن التأمين يلعب دور هاماً فى العمل المناخى من خلال ما يلـــى:-

الهدف التاسع : التعليم الجيد

يساعد التأمين، على توفير التعليم الجيد ولكن بشكل غير مباشر من خلال خطط التعليم وأنواع التأمين الأخرى، التى تكفل تدفق الدخل للأسره ومن ثم المساعده فى التعليم خاصة ما يقابل فيها احتياجات محدودى الدخل والفقراء.

الهدف العاشر: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسيه

يساعد التأمين، فى حماية الاستثمار من خلال حماية الاصول، وكذلك تسهيل الحصول على تسهيلات مصرفيه وائتمانيه.

الهدف الحادى عشر: الحد من عدم المساواه

يقوم التأمين، بدور تكميلى لبرامج الحماية الاجتماعية الحكومية.. وذلك بمساندة الحكومات فى محاولتها الحد من التفاوت الاجتماعية من خلال توفير الحماية الاجتماعية للفقراء والمعدمين من خلال التأمين متناهي الصغر، ومن ثم؛ يمكن أن يساعد التأمين في التخفيف من وطأة اختلافات التنمية بين مجموعة من الدول كما هو الحال في خطط التأمين متعددة الجنسيات والتي تهتم بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية.

الهدف الثانى عشر: مدن ومجتمعات محلية

يجعل التأمين، المجتمعات البشرية أكثر قدرة على الصمود، حيث تساعد التغطيات التأمينية للممتلكات في الاحتفاظ باستثمارات الأفراد والشركات والحكومات المحلية والوطنية.

الهدف الثالث عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف

يعد وضع التأمين، ضمن البرنامج العالمى للتنمية شيئاً على جانب كبير من الأهمية، وذلك من خلال دمج التأمين في شراكة مع أصحاب المصلحة وتحديد أفضل الممارسات التى يمكن المساهمة بها في الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.