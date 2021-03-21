شكرا لقرائتكم خبر عن الأنظمة (ASC) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 21-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبير خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 82 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول هو الأعلى منذ بداية شهر فبراير الماضي، مما يعد إشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل إلى 72 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 96 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 76 فلس وبين مستوى المقاومة هو 85 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط