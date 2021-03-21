شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة (JAZEERA) يكون نموذج القاع الثاني -تحليل صباحي- 21-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال تداولات الأسبوع الماضي، ؛يث اغلق عند مستوى 682 فلس، مكون نموذج القاع الثاني والذي ولد هدفا سعريا عند مستوى 710 فلس، وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا وفي حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستويات أعلى قد تصل إلى 750 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 650 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 670 وبين مستوى المقاومة هو 695 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد