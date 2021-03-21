شكرا لقرائتكم خبر عن المساكن (MASAKEN) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 21-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 32 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما نتوقع معه انخفاض السهم لمستوى الدعم 30 فلس كمستوى أول ثم 24 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 33 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 30.8 فلس وبين مستوى المقاومة هو 32.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط