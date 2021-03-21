شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يغلق عند أعلى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 21-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي عند أعلى مستوى له خلال الجلسة وهو 584 فلس، وهو أعلى مستوى يحققه السهم في اسبوعين، وبالنظر إلى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة القوي عند 605 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم أعلى مستوى 575 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 582 فلس وبين مستوى المقاومة هو 587 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط