شكرا لقرائتكم خبر عن م الأعمال (KBT) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 21-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 64 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل إلى 56 فلس كمستوى اول، خلال الايام والأسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 70 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 60.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 67.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط