شكرا لقرائتكم خبر عن مينا (MENA) يسجل أعلى مستوى في عام -تحليل صباحي- 21-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع منذ منتصف الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 38.90 فلس الخميس الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوى يصل اليه السهم في عام، متجاوزا الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 43 فلس خلال الأيام والأسابيع القادمة، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 37 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 38.1 وبين مستوى المقاومة هو 40.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد