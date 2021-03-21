شكرا لقرائتكم خبر عن هيومن سوفت (HUMANSOFT) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 21-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في اخر جلسات الأسبوع السابق، حيث اغلق عند مستوى 3754 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في اسبوعين، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا لمستوى المقاومة الهام عند 4050 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 3600 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3,715 وبين مستوى المقاومة هو 3,800 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد