شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) يعمق عمليات جني الارباح -تحليل صباحي- 21-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير منتصف الشهر الحالي،حيث اغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 1.243 ريال،فيظل استمرار تداول مؤشر القوة النبية في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 1.14 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.28 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.23 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.26 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط