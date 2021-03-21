شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 21-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق مرتفعا عند مستوى 9.014 ريال، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي والهام عند 9.05 ريال، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 9.50 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8.90 وبين مستوى المقاومة هو 9.15 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد