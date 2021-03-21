شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملاحة القطرية (QNNS) يعمق جني الارباح -تحليل صباحي- 21-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 7.43 ريال، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 7 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7.80 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.23 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.59 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط