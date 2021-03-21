شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة تنشيط السياحة: حملة ترويجية ضخمة لاستغلال حدث نقل المومياوات الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة، إن الهيئة تعمل على الترويج لموكب المومياوات الملكية المقررة 3 أبريل المقبل، مشيرا إلى أنه سيكون حدث تاريخى سيتابعه العالم.

وأضاف، خلال حواره مع الخليج 365، - ينشر لاحقًا- أن هناك حملة تقوم بإطلاقها الدولة المصرية للترويج للحدث نفسه، تعريف بالموميات الملكية، وأين توجد هذه الآثار، لكى يتابع الجمهور عملية نقل المومياوات لحظة بلحظة، متابعا، نحن لن نستغل الحدث للترويج للحدث كحدث فقط، ولكن سنستغله في الترويج لدور المتاحف أيضا، ما هو متحف الحضارة؟ وما هي أهميته؟ كما سنستغله لتعريف المصريين بتاريخهم وحضارتهم، فهم 22 مومياء كانت لهم دور تاريخي كبير في الحضارة المصرية، فمن هم؟ وماذا فعلوا، وأين نجدهم؟ ومؤكدا أن هذه فرصة ممتازة لتنمية الوعي السياحي والأثري، وتشجيع المصريين للسفر عبر مصر بأكملها، هذا بالنسبة للترويج داخل مصر.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار رسميا عن موعد نقل المومياوات الملكية ليكون يوم 3 أبريل المقبل، ذلك الحدث العالمى الذى من المنتظر أن يبهر العالم بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة، حيث سيكون الموكب مهيب لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط.