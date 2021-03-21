شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ملايين و793 ألف دولار واردات أطعمة الحيوانات فى ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت واردات مصر، من أطعمة الحيوانات في الفترة الأخيرة، حيث رصدت بيانات حكومية، ارتفاع واردات محضرات تغذية الحيوانات في شهر ديسمبر الماضي إلى 8 ملايين و793 ألف دولار، بينما كانت نحو 7 ملايين و741 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2019، بزيادة بلغت مليون و52 ألف دولار.

وأظهرت البيانات، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات محضرات تغذية الحيوانات كانت ضمن واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية مليار و97 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل مليار و220 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت 122 مليون و775 ألف دولار.

وضمت قائمة أهم واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة، كلا من الألبان ومنتجاتها، بقيمة 47 مليون و155 ألف دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 83 مليون و979 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 36 مليون و824 ألف دولار، يليها واردات التفاح الطازج بقيمة 43 مليون و624 ألف دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 55 مليون و499 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 11 مليون و875 ألف دولار، كما بلغت واردات السكر المكرر نحو 351 ألف دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 5 ملايين و28 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع قيمته 4 ملاين و677 ألف دولار.