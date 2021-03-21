شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 21-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع بقوة خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 6364 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية قد تمنح المؤشر مزيدا من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 6450 نقطة، شرط عدم اختراق المؤشر لمستوى 6300 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,347 بينما مستوى المقاومة هو 6,377 نقطة