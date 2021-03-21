شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) تحت الضغوط الشرائية -تحليل صباحي- 21-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على السوق خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10304 نقطة، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، لذلك نتوقع ان واصل المؤشر ارتفاعه لمستوى المقاومة القوي عند 10550نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 10200 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,221 بينما مستوى المقاومة هو 10,347 نقطة