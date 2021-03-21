شكرا لقرائتكم خبر عن ثقة المستهلك ترتفع في المملكة المتحدة خلال شهر مارس مع انحسار إصابات «كوفيد- 19» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «إذا تحول هذا التفاؤل المتزايد إلى إنفاق، فقد يساعد في تعويض بعض الضرر الاقتصادي الذي عانت منه المملكة المتحدة» جو ستاتون، مدير إستراتيجية العملاء في شركة جي أف كيه

ارتفعت ثقة المستهلك في المملكة المتحدة بشكل كبير خلال شهر مارس الجاري، حيث أدى الانخفاض المستمر في حالات كوفيد- 19، ونشر لقاح كورونا بشكل سريع، وتمديد حزم التحفيز المالي على المدى القريب إلى زيادة تفاؤل البريطانيين.

وجاء مؤشر ثقة المستهلك، الذي تصدره شركة جي أف كيه، عند مستوى سالب 16 في شهر مارس الجاري، بزيادة سبع نقاط عن الشهر السابق. وتعتبر تلك أعلى قراءة يصل لها المؤشر منذ تأثير وباء فيروس كورونا بالسلب على معنويات المستهلكين.

وتفوقت القراءة على توقعات المحللين الاقتصاديين الذين استطلعت جريدة وول ستريت جورنال آراءهم، وتوقعوا أن يأتي البارومتر عند مستوى سالب 20.

وتراجعت ثقة المستهلك في المملكة المتحدة إلى حد كبير منذ شهر أبريل الماضي، حيث انخفضت بشكل ثابت على صعيد النشاط؛ بسبب إجراءات الإغلاق الأولية التي تم اتخاذها في فصل الربيع الماضي. لكن المؤشر تحسن بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، واستعاد أكثر من نصف الخسائر التي مني بها في بداية الوباء.

وقبل عام واحد، قبل أن يشعر المستهلكون البريطانيون بتأثير وباء كوفيد- 19 السلبي عليهم مباشرة، وقف المؤشر عند مستوى سالب 9.

وقال جو ستاتون، مدير إستراتيجية العملاء في شركة جي أف كيه: «الشعور بالتفاؤل يزداد بسبب إعلانات الميزانية التي تلقى استحسانًا كبيرًا، وتوزيع اللقاح بشكل ناجح، والخطط المقررة لإنهاء الإغلاق».

وقال ستاتون إن جميع المقاييس الخمسة التي تشكل جميعًا مؤشر ثقة المستهلك ارتفعت في شهر مارس الجاري مقارنة بالشهر السابق له، وأن النتائج التي تستطلع التوقعات خلال عام واحد تتعافى على نحو جيد بشكل خاص.

وارتفعت التوقعات الاقتصادية للعام المقبل بمقدار 13 نقطة، وهي نتيجة قوية بعد تعزيز التوقعات التي جاءت شهر فبراير الماضي بمقدار 14 نقطة، كما كان البريطانيون أكثر تفاؤلاً بشأن أوضاعهم المالية الشخصية للعام المقبل، حيث ارتفعت توقعاتهم بنحو 7 نقاط لتصل إلى «10»، وهو أعلى مستوى تصل له خلال 3 سنوات.

وارتفع مؤشر المشتريات الرئيسي، الذي يقيس الطلب بين المتسوقين، بمقدار 8 نقاط.

وقال ستاتون: «إذا تحول هذا التفاؤل المتزايد إلى إنفاق، فقد يساعد في تعويض بعض الضرر الاقتصادي الذي عانت منه المملكة المتحدة».

وأضاف إنه بالنسبة لتوقعات ثقة المستهلك للعام المقبل، فمن المحتمل جدًا أن يتزايد هذا المسار الصعودي في جميع المقاييس خلال الأشهر الستة المقبلة وما بعدها.

جدير بالذكر أنه تم إجراء الاستطلاع بواسطة شركة أبحاث السوق الألمانية جي أف كيه على 2000 فرد، في الفترة بين 1 و 12 مارس، وكان ذلك في ظل الانخفاض المستمر في حالات كوفيد- 19 في جميع أنحاء البلاد وعرض ميزانية 2021.