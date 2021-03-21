شكرا لقرائتكم خبر عن الأمهات.. سيدات المهام الصعبة في زمن «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: زكية كردي

بطبيعتها تجيد الاعتناء بالجميع، تلتقط تغيراتهم المزاجية، وتنشغل بحالتهم النفسية قبل الاهتمام بالنظافة والتعقيم ومتابعة التعليم عن بعد، تبتكر أفكاراً لتسليهم وتجذبهم إلى المنزل، بينما ترفع دروعها في وجه الوباء لتبعده عنهم بشتى الوسائل المتاحة، بدءاً من الحرص على الإجراءات الوقائية المعروفة، وليس انتهاء بالدعاء، فهي تجيد التربص بالمشكلات قبل وقوعها فتستعد لمعركتها جيداً، فحماية العائلة هي الهدف الأسمى والأجمل في حياة كل أم.

لعل من أصعب المواقف على الأم أن تعجز عن احتضان طفلها الصغير أو الاقتراب منه؛ بل الهرب منه وهو يركض نحوها لئلا تنقل إليه العدوى، هذه التجربة عاشتها راميا جميل «ربة منزل»، عندما أصيبت بفيروس «كورونا»، واضطرت لعزل نفسها في المنزل، وتقول: «نسيت كل الأعراض الصعبة التي عانيتها على الرغم من أنها لم تكن منذ فترة طويلة، وكل ما أذكره عن هذه التجربة خوفي على ابني الأصغر، وشعوري العميق بالذنب وأنا أبتعد عنه، بينما يبكي طالباً اهتمامي وحبي له، فهو لم يكن يدرك ماهية المرض، وكان من الصعب علينا أن نشرح له سبب اضطراري للابتعاد عنه، لم يكن سهلاً أبداً علي شعوري بحزنه، وأنا أتحرق شوقاً لاحتضانه ولا أستطيع، فكيف يمكن أن أكون خطراً عليه وأنا حمايته؟».

أما الأصعب فهو أن يصاب الابن بالمرض وأن يمر بظروف صحية صعبة وهو بعيد، كما حصل مع أم محمد «ربة منزل»؛ إذ يعمل ابنها ويعيش في أوروبا، وقد أصيب بالفيروس ومر بمرحلة خطرة جعلتها تشعر بأن الحياة متوقفة لديها على خبر يطمئنها بنجاته، وتقول: «من الصعب وصف شعوري وأنا عاجزة عن السفر إليه والاعتناء به، فكل التقارير عن حالته كانت تصلني من شقيقه الذي لم يكن مسموحاً له بزيارته أيضاً، هذه المرحلة كانت أصعب ما عشته طوال حياتي، وأرجو أن لا تمر بها أي أم، فلم يكن بيدي سوى أن أتصدق بنية شفائه، وأطلب الدعاء له من القريب والغريب، ولا يمكنني أن أصف سعادتي بنجاته، فلا شيء في الدنيا يساوي اللحظة التي سمعت فيها صوته بعد أكثر من شهر كان فيها في العناية المشددة».

بالإضافة إلى الخوف على الأبناء من المرض، والذي يترتب عليه الكثير من الإجراءات التي تتخذها الأم لأجل سلامتهم من الاعتناء بنظافة وتعقيم كل شيء بشكل مضاعف، هناك هم متابعة التعليم عن بعد الذي يعتبر المهمة الأكثر إرهاقاً بالنسبة لأمهات الأطفال الأصغر سناً، حسب علا دمراني «ربة منزل»، وتقول: «الأمومة هي المهمة الأصعب في حياة كل امرأة، فطبيعة الأم تفرض عليها الاهتمام بأدق التفاصيل وإيجاد الحلول، كإقناع طفلين في سنواتهما الأولى بمتابعة الدروس عن بعد وملازمتهما خلال الدروس واستيعاب حالة الملل والرغبة في التملص من الدرس، عدا عن تأثير التباعد الاجتماعي، وقلة الخيارات الترفيهية التي تملأ بها الأم وقت أبنائها لتعتني بحالتهم النفسية والمزاجية».

توافقها الرأي فاطمة الشيخ «ربة منزل»، وتشير إلى دور الأم كصمام أمان في المنزل برز بوضوح شديد في هذه الفترة، وذلك بسبب الضغوط النفسية التي يعانيها الجميع، فالأب بطبيعته يشعر بالملل من فكرة البقاء في المنزل لوقت أطول، وكذلك الأبناء بسبب التعلم عن بعد وقلة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية التي تحاول استبعادها لحمايتهم.

الخوف من التقصير

لعل القلق والشعور بالذنب تجاه الأبناء من أكثر المشاعر التي تسيطر على الأم العاملة تحديداً، كما ترى سوسن جمعي، مديرة مكتب عقارات، وتقول: «في البداية كان العمل من المنزل تحدياً كبيراً بسبب تداخل وقت البيت والعائلة مع وقت العمل، وشكل هذا ضغطاً نفسياً كبيراً بالنسبة لي خوفاً من التقصير في المهمتين، لكن حتى العودة إلى الدوام مع متابعة التعلم عن بعد لم تكن سهلة أيضاً، فمتابعة دراسة الأبناء والقلق بشأن مستقبلهم يعتبر من الأولويات بالنسبة لكل أم، ومع كل هذا اكتشفت مؤخراً أنني نسيت نفسي تماماً، ولم أعد أجد أي وقت لي، ولهذا توقفت لأغير طريقتي في التعامل مع الحياة بناء على الخوف من التقصير، لأهتم بهدوئي الداخلي أولاً، فأنا أريد أن أكون أماً سعيدة بأمومتي ومتوازنة لأستطيع أن أمنح أبنائي السعادة والحب لا الواجبات وحسب».

ولعل القلق على مستقبل الأبناء يعتبر سمة عامة لدى الأمهات بغض النظر عن أعمارهم، حسب أسماء الناصري، صاحبة مكتب عقارات، وتقول: «على الرغم من أن ولداي في سن المراهقة الآن ولست مضطرة لتدريسهم كما هو حال أمهات الأطفال الأصغر سناً، فإنني قلقة عليهم».

النظافة والتعقيم

لا يقف خوف الأمهات على الأبناء عند عمر معين، أو عند تفصيل واحد، ففكرة العدوى والخوف من انتشار المرض أرهقت الكثير من الأمهات، مثل هدى مرعي «ربة منزل»، وتقول: «حماية العائلة من العدوى تعتبر مسؤولية الأم بالدرجة الأولى، فهي المسؤولة عن النظافة والتعقيم».

حتى بعد أن يتزوج الأبناء وتصبح لديهم عائلاتهم وأبنائهم تستمر الأم بالقلق لأجلهم والاهتمام بتفاصيلهم، وإن كانوا بعيدين فتدعو لهم في كل صلاة، كما تفعل جميلة عبد الحميد «ربة منزل»، وتقول: «ربما كنت محظوظة أن بعض أبنائي كانوا إلى جانبي في هذه المرحلة وكنا مجتمعين كعائلة، أستطيع الاعتناء بهم وبعائلاتهم واحتضانهم، لكن البعض منهم بعيد، ولعل أكثر ما واظبت عليه خلال الفترة الماضية هو الصلوات والدعاء لهم جميعاً».

نموذج إنساني

قالت موزة حنضل رئيسة الفعاليات والبرامج في هيئة الشارقة للكتاب: «الأم الاماراتية عطاء إنساني لا يتوقف، ومساندة لا تنقطع، و«أم الامارات» سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أكبر مثال على العطاء الإنساني، فكل عام والمرأة الإماراتية بأفضل حال، وفي أعلى المناصب الإدارية والثقافية والرسمية وكل عام وهي بألف خير».