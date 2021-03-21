شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستغل المصانع الوطنية ارتفاع الطلب العالمي على الورق والكارتون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد سلام عضو غرفة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، أن الصناعات الوطنية لقطاع الورق أمامها فرصة كبيرة لتطوير إنتاجها والتصدير للخارج، خاصة مع تراجع الإنتاج العالمي وارتفاع في الطلب لدى كثير من الدول ومنهت دوا عربية وأفريقية.

وقال سلام، لـ"الخليج 365"، إن الشركات الوطنية، مثل: أدفو وقنا للورق والأهلية بخلاف عدد كبير من مصانع القطاع الخاص، يمكنها استغلال ارتفاع الطلب العالمي لكن يجب أولا تطوير الإنتاج في هذه المصانع، حتى تتماشي مع نوعية وجودة الإنتاج المطلوب في الخارج.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الاستيراد حاليًا رفع سعر الورق والكارتون بصورة محلوظة، بما في ذلك الورق الدشت الذى كان هو الأقل في سعره، لذلك على المصانع الوطنية استغلال هذا الموقف والاتجاه نحو التصدير، مع عمل ضبط في منظومة التسعير لديها.

وكشف عماد سلام، أن دول بلغاريا والسويد وفنلندا وهم أكبر المنتجين في أوروبا خفضوا إنتاجهم بنسبة 50 % بسبب أزمة فيروس كورونا، مما قلل المعروض العالمي وهذا رفع الأسعار بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن أقرب مواعيد للاستلام الشحنات المستوردة تكون في أغسطس القادم، وهذا جعل السوق العالمي في حالة تعطش، وهو ما يجب استغلاله في مصر.