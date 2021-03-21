شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار سيارات "أوبل كروس لاند" موديل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم السيارة “أوبل كروس لاند”، موديل 2021 بفئتين للسوق المصرية، الفئة الأولى «Elegance» عند بسعر 324 ألفًا و990 جنيهًا، فيما سجلت الفئة الثانية «T/L» حوالي 349 ألفًا و990 جنيهًا .

أبرز المواصفات :

ينتمى طراز «كروس لاند»، لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يولد قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

تعتمد السيارة، على منظومة الجرّ الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تأتي طرازات “أوبل كروس لاند”، موديل 2021 الفئة الأولى بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات”.

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومنها “نظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، والنظام الذكى لركن السيارة، ومثبت سرعة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، وسبويلر خلفى، وحاسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، ومكيف هواء “مانيوال”، ومرايات جانبية كهربائية، وجنوط رياضية 16 بوصة”.

وقد زُودت “كروس لاند”، بنظام ترفيهي مكون من (راديو- بلوتوث- عدد 6 مكبرات صوتية)، وشاشة وسائط 7 بوصة.

تقدم طرازات “أوبل كروس لاند 2021”، الفئة الثانية بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات؛ ومن أبرزها “فتحة سقف بانوراما، وحساسات أمامية، ومكييف هواء أتوماتيك، وخاصية التحكم كهربائيًّا فى المقاعد الأمامية، وشاشة بيانات 3.5 بوصة، وفرش جلد .