شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة محفزات لمستثمري «عجمان الإعلامية الحرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة، إطلاق المدينة عرضاً ترويجياً محفزاً ومشجعاً لمستثمريها المرتقبين ولمدة محددة (شهر واحد)، في إطار تنافسيتها مع المناطق الحرة في الدولة، لخلق جو استثمارى يجتذب أكبر شريحة من المستثمرين لها، فضلاً عن رعايتها الدائمة والمستمرة لكل مستثمريها الحاليين، عن طريق إرضاء طموحاتهم بتقديم أطر دعم مستطاعة بين الحين والآخر، وتبعاً للأحوال التي يواجهها متعاملوها، وأهمها في الوقت الحالي الآثارالسلبية في الحركة الاقتصادية الناجمة عن الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس «كورونا»، وما خلفه من تباطؤ أعمال أثرسلباً في حركة الاستثمار عموماً ومستثمري المدينة الإعلامية بخاصة.

وأصدر الشيخ عبدالعزيز بن حميد، قراراً تضمن تقديم حسم يصل إلى 30 في المئة على باقة نادي رجال الأعمال للمستثمرين الجدد، الراغبين في تأسيس أعمالهم بالمدينة الإعلامية خلال المرحلة القادمة، وتحت مظلتها ولمدة شهر واحد يبدأ من الأحد الموافق 21 مارس.

وأكد الشيخ عبدالعزيز، أن مدينة عجمان الإعلامية الحرة وضعت منذ نشأتها استراتيجيات هادفة تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز نمو الاستثمارات في دولة الإمارات، ما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة ليس في امارة عجمان فقط، بل في جميع أنحاء الدولة.

كما أكد حرص المدينة على استمرارية العمل فيها بكل حرفية وبأقصى درجات المهنية، وإصرارها على التصدي بكل جدية وحزم، لأية تأثيرات سلبية قد تنتج عن أزمة «كورونا» في المستثمرين. (وام)