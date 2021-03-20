شكرا لقرائتكم خبر عن السعادة.. منهج حياة في وطن الخير والعطاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ”الخليج 365”

أكد مسؤولو الداوئر والهيئات والمؤسسات الحكومية أن بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، أن السعادة منهج حياة في وطن الخير والعطاء، مشددين أن إسعاد الناس ورفاهيتهم في دولة الإمارات ليست مجرد شعارات وإنما واقع معيش بين المواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة، ما جعل الدولة الوجهة المفضلة للإقامة لأكثر من 200 جنسية من دول العالم.

جزء من مجتمعنا

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أن القيادة الرشيدة بدولة الإمارات تسير بخطى راسخة للارتقاء بجودة وأداء كافة القطاعات الوطنية، من خلال بناء مجتمع سعيد وإيجابي، وخلق بيئة عمل ترسخ قيم السعادة والإيجابية. وقال، إن قيم السعادة والإيجابية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الإماراتي، مؤكداً حرص دولة الإمارات على الحفاظ على إرث زايد الخير بنشر السعادة في نفوس جميع سكان الإمارات.. ونوّه بأن السعادة هي مفتاح نهضة الوطن وتقدمه وازدهاره.

إسعاد الناس

قال الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، إن إسعاد الناس ورفاهيتهم في دولة الإمارات ليس مجرد شعارات وإنما واقع معيش بين المواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة، ما جعل الدولة الوجهة المفضلة للإقامة لأكثر من 200 جنسية من دول العالم. وأضاف: «إن قيادتنا الرشيدة حرصت منذ قيام الدولة أن تجعل من السعادة أسلوب حياة وثقافة في مجتمع الإمارات ما جعل الإمارات تتبوأ المرتبة الأولى عربياً في تقرير السعادة العالمي 2020 الصادر من الأمم المتحدة».

محبة وتسامح

أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي أن السعادة من مكونات مجتمع الإمارات.. ومنهج حياة في وطن الخير والعطاء الذي يصنع سعادته وينشرها في محبة وتسامح وتعايش سلمي مع مختلف الجنسيات، حتى أصبحت «السعادة» رمزاً لحضارة وطن يعمل على نشرها وترسيخها في كل حين.

وأشاد برعاية ودعم القيادة الرشيدة والذي مكن الإمارات من تحقيق مؤشرات مهمة لتحافظ على مركزها بالمرتبة الأولى عربياً للعام السادس على التوالي.

هدف للعمل

أكد المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن القيادة الرشيدة في الإمارات تعمل على ترسيخ السعادة نهجاً وهدفاً لكامل العمل الحكومي من أجل خلق نموذج عالمي لسعادة المجتمعات. وقال: «تولي دولة الإمارات أهمية كبرى لتحقيق سعادة ورفاه المجتمع بكل السبل والممكنات التي تضمن توفير كافة احتياجات المجتمع من خدمات وبنية تحتية متطورة تتشارك في تحسين جودتها جميع الجهات المعنية في الدولة، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الرعاية الصحية والتعليم، وخلق بيئة مواتية للتطور والازدهار على كافة المستويات».

تطور وازدهار

أكد المهندس محمد جمعة بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن دولة الإمارات وطن للسعادة وأرض للتطور والازدهار.

وقال: «تقدم دولة الإمارات نموذجاً فريداً لتحقيق سعادة كل أفراد المجتمع انطلاقاً من حرص قيادتها الرشيدة على نشر السعادة بين كل من يعيش في الإمارات من مواطنين ومقيمين، وهو ما يظهر جلياً من خلال العديد من الإنجازات الحضارية وجهود ترسيخ أسمى القيم الإنسانية النبيلة التي تساهم في تعايش وتسامح مجتمع دولة الإمارات».

أسلوب حياة

قال محمد أحمد اليماحي عضو مجلس إدارة غرفة الفجيرة، أن السعادة أصبحت راسخة كأسلوب حياة في مجتمع الإمارات، انسجاماً مع توجهات حكومتنا الرشيدة، التي كرست جهودها لخدمة الناس وإسعادهم، ومن حسن الطالع أن يتزامن احتفالنا بيوم السعادة العالمي تحت شعار«سعداء معا» هذا العام مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2021 «عام الخمسين» احتفاء بالذكرى الـ 50 لتأسيس الدولة، مشيراً إلى أن تحقيق السعادة من أولويات القيادة الرشيدة.

جودة الحياة

وبدوره قال سلطان محمد مليح عضو مجلس إدارة غرفة الفجيرة، إن القيادة الرشيدة للدولة تسخر كل الإمكانيات والجهود في سبيل تحقيق السعادة وجودة الحياة ما جعل الإمارات واحدة من الدول التي تحتل مراتب متقدمة سنوياً في تقارير السعادة للأمم المتحدة، وأصبحت نموذجاً عالمياً للسعادة والتسامح، ولم يكن ذلك أن يتحقق لولا حرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخ مفهوم السعادة بين جميع أفراد المجتمع، وجعله ركيزة في بيئة العمل الحكومي والخاص وفي أوساط المجتمع عامة وتوفير أفضل مستويات العيش الكريم للمواطنين والمقيمين.



المري يهنئ المتعاملين عبر مركز الاتصال آمر

«إقامة دبي» تنظم فعاليات متنوعة لإسعاد موظفيها

دبي:”الخليج 365”

فاجأ اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، المتعاملين بالرد على مكالماتهم عبر مركز الاتصال آمر وتهنئتهم بيوم السعادة العالمي، مؤكداً حرص إقامة دبي على إسعادهم متمنياً لهم السعادة كل يوم، جاء ذلك على هامش احتفال إقامة دبي بيوم السعادة العالمي.

وقال اللواء محمد أحمد المري:«إن السعادة في دولة الإمارات نهج حياة، وهدف إنساني، وغاية غرس ثوابتها الراسخة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أخذ على عاتقه بذل كل جهد ممكن من أجل سعادة شعبه».

وأضاف: «إننا في إقامة دبي نؤمن بأن السعادة رحلة مستمرة، وليست مجرد مناسبة نحتفل بها يوماً واحداً في السنة»

ونظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ملتقى السعادة وجودة الحياة، على مدار ال3 أيام، وتضمن الملتقى عصفاً ذهنياً ل 46 إدارة من مختلف قطاعات الإدارة. وكرم ضمن ملتقى السعادة وجودة الحياة، الوحدات التنظيمية الحاصلة على المراكز الأولى في تقييم استبيان المجلس التنفيذي للسعادة الوظيفية لعام 2020، والوحدات التنظيمية ضمن ميثاق أسعد بيئة عمل 2020، الهادفة إلى رفع مستوى السعادة وجودة الحياة.

وأسعدت إقامة دبي موظفيها صباح يوم السعادة بفيديو خاص بعنوان «رسالة القادة» يتضمن عبارات إيجابية تبث السعادة في نفوس الموظفين.



شرطة أبوظبي تفاجئ موظفيها بمناسبة اليوم الدولي للسعادة

أبوظبي:”الخليج 365”

نفذ مركز إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية بشرطة أبوظبي، مبادرة «مفاجآت السعادة» و«ما قصرتوا» على جميع قطاعات وإدارات القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتزامن مع اليوم الدولي للسعادة، الذي يصادف 20 مارس من كل عام، بهدف تعزيز الروح الإيجابية في نفوس الموظفين وترسيخ قيم ومبادئ السعادة الوظيفية، وذلك بمشاركة دورية السعادة.

وأكد اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، حرص القيادة الشرطية على تحقيق الإيجابية والرضا الوظيفي من خلال توفير بيئة عمل تحفيزية تشجع على الإبداع والابتكار.

وأسهم سفراء السعادة في تنظيم العديد من الفقرات المميزة والتحفيزية تنوعت بين مسابقات وورش تطبيقية للسعادة وتوزيع بطاقات على الموظفين تحوي عبارات لمعان جميلة عن السعادة، إضافة إلى هدايا وورود وكوبونات خصومات متنوعة أدخلت البهجة والسرور في قلوب الجميع.

كما أطلقت إدارة الخدمات الطبية في قطاع المالية والخدمات بالتعاون مع مركز إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية بشرطة أبوظبي مبادرة «ما قصرتوا». وأوضحت العقيد ثريا علي الهاشمي مدير إدارة الخدمات الطبية أن المبادرة تأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بنشر السعادة في المجتمع كأسلوب حياة ومنهج إيجابي وترسيخ قيم التسامح في نفوس العاملين.

ونفذت شرطة أبوظبي مجموعة من المبادرات الجديدة للسعادة الوظيفية، وامتازت المبادرات بمرونة تنفيذها افتراضياً وفقاً للإجراءات الاحترازية لوباء «كوفيد-19»، وشملت «ممارسات المؤسسات السعيدة»، ومبادرة «مبروكين انتوا علينا»، و«أحدثكم من أبوظبي»، و«قنص»، و « ويالله بصباح خير» وغيرها من المبادرات.



«شكراً أم الإمارات»يتصدر الحائط الإلكتروني ل «أبوظبي للصحة واللياقة»

أبوظبي:”الخليج 365”

تحت شعار «شكراً أم الإمارات» اختتم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أمس السبت «20 مارس» فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان المرح للصحة واللياقة 2021 التي نظمها المركز عبر تقنيات الاتصال المرئي، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» خلال الفترة من 17-20 مارس الجاري.

وتصدر الشعار، الحائط الإلكتروني المصاحب للمهرجان بتوقيعات الشكر والثناء والتقدير ل«أم الإمارات» من الجمهور تقديراً لرعاية سموها للحدث الكبير على مدى عشر سنوات من النجاح والتألق، وسط إقبال وتفاعل كافة الفئات العمرية مع الخدمات الصحية والأنشطة الرياضية والترفيهية، والمحاضرات والندوات التوعوية التي قدمها «أبوظبي التقني»، بالتعاون مع كبرى المؤسسات المتخصصة والشركاء الاستراتيجيين، خاصة مركز أبوظبي للصحة العامة، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وحديقة الحيوانات في العين.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: «تضمن المهرجان 75 محاضرة توعوية، قدمها المتخصصون في القطاع الصحي والجامعي والمجتمعي، طوال أربعة أيام، هو أمر إيجابي نشكر عليه القيادة الرشيدة. وأضاف: تتوافق نجاحات المهرجان مع احتفالات العالم باليوم الدولي للسعادة».

ولفت إلى أن من إيجابيات المهرجان إقبال فتيات وشباب الإمارات والمواطنين بشكل عام للتعرف على التخصصات الطبية التي تقدمها كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة ل«أبوظبي التقني» حيث نجحت وتألقت طالبات الكلية في تقديم عروض جاذبة حول التخصصات المتميزة التي تطرحها الكلية لمنح درجة البكالوريوس في الصيدلة، والتمريض، والإسعاف الطبي الطارئ، والعلاج الطبيعي، وعلم النفس والأشعة، وذلك طوال أيام المهرجان، حيث تفاعل الجميع مع الطالبات للتعرف على المناهج المتقدمة والمختبرات العالمية ومختلف الإمكانيات التقنية والتخصصية التي تتمتع بها الكلية بفروعها في أبوظبي، والعين، ومنطقة الظفرة، وعجمان، وما ينتظر خريجات الكلية من مستقبل متميز ومتخصص مضمون بإذن الله.

واختتم مدير عام «أبوظبي التقني» تصريحه قائلاً:« وبالتأكيد فإن العمل المدروس مع الشركاء الاستراتيجيين، من العوامل الرئيسية لنجاح المهرجان، فشكراً جزيلاً للشريك الصحي ممثلاً في مركز أبوظبي للصحة العامة، والشريك التوعوي المتخصص ممثلاً في كلية فاطمة للعلوم الصحية، والشريك المجتمعي؛ حديقة الحيوانات بالعين».

وبدورهم أجمع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وجمهور المهرجان، على أن «المرح للصحة واللياقة» مصدر للارتقاء بالوعي الصحي في المجتمع الإماراتي والعربي بشكل عام، فيقول الدكتور وسيم يوسف العلماوي عميد كلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي، إن الجامعة حرصت على تقديم نخبة من الندوات والمحاضرات بمشاركة أطباء وأساتذة جامعيين من كلية العلوم الصحية التابعة لجامعة أبوظبي وطلاب برنامج «سفراء الصحة والعافية»، تناولت التحديات الصحية المعاصرة وذات الصلة، بجانب التعريف ببرامج الكلية.

وأشار إلى أن الكلية تخطط لإضافة برامج بكالوريوس ودراسات عليا جديدة في المرحلة القادمة 2021-2025.



«القضاء الشرطي» يحتفل

دبي:”الخليج 365”

احتفل مجلس القضاء الشرطي «افتراضياً» بحضور العميد أحمد عبدالله شهيل المدير العام للمجلس، بيوم السعادة العالمي، وبالتزامن مع مرور عامين على تأسيس المجلس.

ورحب العميد أحمد شهيل بالحضور، مهنئاً إياهم بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس المجلس، وما حققوه من إنجازات طيلة الفترة المنصرمة. ونوه بتوجيهات القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري المتعلقة بترسيخ ثقافة السعادة والإيجابية وجعلها جزءاً لا يتجزأ من العمل.



ندوة توعي بعلم السعادة وجودة الحياة



العين:”الخليج 365”

نظم معهد الصحة العامة في كلية الطب والعلوم الصحية بالتعاون مع مركز الإمارات لأبحاث السعادة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، الندوة العامة «علم السعادة» التي تأتي ضمن مبادرة «صحتي قراري» وبالتزامن مع اليوم العالمي للسعادة، والتي قدمتها نوف الجنيبي مديرة المركز.

واستهدفت النقاشات نشر الوعي عن علم جودة الحياة، وتصحيح بعض المعتقدات الخاطئة عن جودة الحياة مع توضيح بعض المفاهيم المتعلقة بهذا العلم أو علم النفس الإيجابي، والفرق ما بين السعادة وجودة الحياة وأيهما أكثر شمولاً، حيث استعرضت نوف الجنيبي خلال الندوة علم جودة الحياة، والفرق بينه وبين علم النفس، كما قدمت نموذجاً لعلم جودة الحياة الذي يحوي محاور عدة مختلفة لرفع مستوى جودة الحياة ، والعمل على تعزيز السعادة وتسخير الطاقات الشبابية في دعم جودة الحياة.

وأضافت الجنيبي: «إن هذا العلم مثل أي علم آخر يقوم الباحثين بدراسة مسببات المشاعر وتأثيرها على الفرد، كما يتم استنباط ما يسمى بالتدخلات الإيجابية وهي عبارة عن الطرق التي يتم استخدامها لرفع مستوى جودة الحياة، وهذه التدخلات مدروسة ومقننة علماً، و أشارت كذلك إلى أن هذا العلم يختلف تماماً عن ما يتم طرحه في كتب المساعدة الذاتية، ثم قامت بتوضيح محاور نموذج لعلم جودة الحياة الذي يعتبر أكثر شهرة في الأوساط العلمية.