شكرا لقرائتكم خبر عن مارس.. والربيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهر الحب والربيع، شهر يودع برداً قارساً، ويعيد نشر الأريج، تتفتح الزهور وتزهر القلوب على أنغام النهر وصوت موسيقى البوح والحنين، شهر البدء في حياة بعد بيات وشتاء طويل، متوشح ببياض ألق يودع، مذيباً في رحيله صوت البعيد ليقرب كل القلوب من وهج الحياة، ونبع الازدهاء، وصورة من ممرات القهوة والانتشاء حد الفرح بفعاليات وابتهالات العودة والسعادة بطيور تغرد عند الشرفات، مع تطاير كل روائح المخبوزات..!

قد لا يكون هذا هو «مارس» الذي نعرفه هنا، لكنه شهر مختلف أيضاً، كلنا نؤمن بأن القراءة عالم سحري، عالم يعيد إحياءك مرات ومرات، ويسافر بك إلى حيث لا يمكنك السفر، وقد اخترت أن أقرأ في شهر القراءة ما يعيد إحياء تجربة الربيع في داخلي، في سرحاني وفي لحظات الحزن التي قد تنتابني، الكل يقرأ والكل يسافر لما يريد أن يعيشه، فهذه هي متعة القراءة التي لا تزال مجهولة للكثيرين، ليس شهراً للقراءة حتى نحشد الفعاليات والأنشطة وننسى فعلياً أن نقيم مهرجان حب لفعل القراءة، أن نتصور يوماً مكاناً يعيد رسم كتب نحبها ويجعلها ممرات نمشي فيها نشرب الشاي أو القهوة، ونتحدث عن تلكم الشخصيات التي جذبتنا، وعن تلكم الأفكار في رؤى الفلاسفة التي أغرقتنا، عن كل مسرحيات الحب والثورة والتحدي والاستسلام، وعن كل كاتب تمحورت حياته حول الورق والحبر، ليعيش منتصراً بين المكتبات والكتب، في عالم لامس فيه كتاب روحه، وانتشلته مجموعة أخرى من حياة الضياع..!.

القراءة تسرب جميل للروح وللقلب الذي ينبض بداخلنا، لذلك الخيال الذي يعيش مع أروع الروايات، يدخل بيوتاً، وممرات، يعيش في المدن والقرى، بين الصخب والريف الهادئ الجميل، بين القيم والأخلاق، نعيد قصة الراوي والجنّيات، ونزاول مهنة الحكايات، القراءة هي انتشاء الروح ووصولها لعالم السماء الرحب، دونما قيود أرضية، هي تلك الحالة الصامتة بين روح متأججة في داخلنا، وروح أسلمت كل ما فيها بين دفتي كتاب..!

فعل القراءة صعبٌ وليس سهلاً، في مارس تعلمْ ألّا يختفي الربيع دون أن تكون في إحدى زوايا مكتبة، أو نادي قراءة، أو تنشئ مكتبة صغيرة في بيتك، غرفتك، تعلم نفسك وجيلاً من بعدك أن العالم كله يتغير من خلال ما نقرأ ونتعلم ونفهم، قد تتغير أرواحنا بين الحروف، وتهدأ نفوسنا، علموا الطفل الاتزان، وأن يمسك الكتاب كما يمسك اليوم جهازه المحمول، علموه أن يحب فعل القراءة الحقيقية طوال العام، وحتى بعد «مارس»، فلعلك بذلك تعطيه أدوات للحياة متى ما تعثر عاد لها، فالمواقف ستختلف، والألم والفرح سيختلفان، والتخبط سيعود، فإنْ تعلم اليوم، اتزن غده. وكان مستقبلنا مشرقاً كما الربيع.

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