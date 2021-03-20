شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة في الأسبوع الثالث من شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر
وحلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 13.5%، وفي المركز الرابع تأتى شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 9.2%، وفي المركز الخامس شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 940.7 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.6%.
وجاء في المركز السادس، شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 795.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.5%، شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع بقيمة تداول 743.9 مليون جنيه بنسبة 5.2%، وحل فى المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 456.2 مليون جنيه بنسبة 3.2%.
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، واتش سي لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 406 مليون جنيه، و 321.8 مليون جنيه، بنسبة 2.8%، 2.2% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
وتصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، قائمة شركات السمسرة خلال هذا الأسبوع، بعدما تولت تنفيذ أغلب عرض الشراء المقدم من بنك مصر لشراء شركة سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.
ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.