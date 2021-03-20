شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للتأمين : صناعه التأمين تلعب دوراً هاماً فى القضاء على الفقر والان مع تفاصيل الخبر
وتهدف هذه اللجنة، إلى إعداد دليل عام للتأمين المستدام لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام، والتعاون مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين ، لإدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين، ودراسة تحديات الاستدامة مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين ، وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصري (كيفية إدارة المخاطر الطبيعية – تغير المناخ – الوصول لجميع شرائح المجتمع والقدرة على تحمل تكاليف التأمين)، بالإضافة إلى التعاون مع لجنة وضع خارطة طريق للتأمين المستدام بالهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية.
كما قام الاتحاد، بتشكيل لجنة التأمين متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة و المتوسطة، والتي تستهدف ابتكار منتجات تأمينية مبسطة لمحدودي الدخل ، ودراسة نماذج التوزيع والعمليات للتأمين متناهي الصغر وأساليب الوصول للعمالة "غير الرسمية"، ودمجها في استراتيجية الدولة الشمول المالي.