شكرا لقرائتكم خبر عن «جي5».. ثورة صناعية جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من السيارات الذاتية إلى القيادة فالمصانع «المتصلة» بالإنترنت مروراً بالزراعة «الذكية» أو الجراحات من بعد... تبشر شبكة الجيل الخامس من الاتصالات بـ«ثورة صناعية» جديدة في العامين المقبلين، كما من شأنها إدخال تغييرات جذرية في قطاعات اقتصادية برمتها.

فمن شأن الجيل الخامس إدخال تطورات كبرى على الاتصالات مع زيادة سرعة الاتصال بالإنترنت 10 أضعاف.

وفي ما يلي لمحة عن الاستخدامات المتعددة التي من المتوقع أن يتيحها الجيل الخامس.

مع إمكان الإفادة من الشبكات الخاصة القادرة على تشغيل مصانع «ذكية» مزروعة بأجهزة الاستشعار والإكسسوارات المتصلة، يؤمل من الجيل الخامس أن يفتح صفحة جديدة في القطاع الصناعي من شأنها تحسين الإنتاجية إلى مستويات فضلى.

وفي نهاية أيلول/سبتمبر، قدمت شركة «أورنج» للاتصالات و«شنايدر إلكتريك» للكهربائيات أول مشروع تجريبي لنشر شبكة الاتصالات المستقبلية في مصنع بفرنسا.

ومن بين الاستخدامات الملموسة روبوتات يمكنها إجراء زيارات للمواقع عن بُعد وتطبيق «للواقع المعزز» يتيح لفنيي الصيانة النفاذ إلى بنك معلومات عن آلة من خلال مسح رمز.

وتواكب شبكة الجيل الخامس ابتكارات جمة في قطاعات النقل والتنظيم اللوجستي والتخطيط المدني. ومن أبرز النماذج على ذلك السيارة ذاتية القيادة.

وقال الخبير في شركة «كابجيميني» الفرنسية الاستشارية ميشال غيغا: إن هذا النوع من المركبات «قادر على إجراء تقويم دائم لوضعه في البيئة المحيطة وجمع بيانات ضخمة ومعالجتها في كل لحظة».

وقد جعلت شبكة الجيل الخامس هذه المهمات ممكنة، وهي تقنية الاتصالات الوحيدة القادرة على نقل كمية البيانات اللازمة لرصد حركة وتحليلها واستثارة رد مناسب عليها في جزء من الثانية.

شهد مؤتمر برشلونة للأجهزة المحمولة نهاية شباط/فبراير 2019 إجراء أنطونيو دي لاسي أول عملية جراحية في العالم تمت من خلال «إشراف عن بُعد» عن طريق شبكة الجيل الخامس.

ولمواكبة الانتشار المتزايد للتطبيب عن بُعد بدفع خصوصاً من جائحة كوفيد-19، على شبكة الجيل الخامس أيضاً السماح بـ«زيادة كبيرة في تبادل البيانات الصحية بين المستخدم ومنصة، وإدارة أخرى لتحليل البيانات»، وفق ما أوضح رئيس اتحاد شركات التطبيب عن بعد فرنسوا ليسكور لوكالة فرانس برس.

غير أن الجيل الخامس يطرح تحدياً كبيراً يتعلق بـ«خدمات إيواء بيانات الجيل الخامس وأمنها»، وفق ليسكور.

من المتوقع أن تدخل شبكة الجيل الخامس تغيراً جذرياً أيضاً في القطاع الزراعي، مع قدرات جديدة تتمثل على سبيل المثال في تربية المواشي عن بُعد واقتلاع الأعشاب الضارة آلياً والجرارات المستقلة.

فرانس برس