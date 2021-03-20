شكرا لقرائتكم خبر عن مرض النفاخ الرئوي يسبب صعوبة في التنفس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يصاب المدخنون بالعديد من الأمراض، والتي يكون للرئة النصيب الأكبر منها، ويعد النفاخ الرئوي واحداً من أبرز هذه الأمراض.

تأتي خطورة هذا المرض - والذي يعرف كذلك بالانتفاخ الرئوي - من أنه يدمر الحويصلات الهوائية، ويضعف الأكياس الهوائية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تقليل مساحة سطح الرئتين، وأيضاً كمية الأكسجين التي تصل إلى مجرى الدم، ويتسبب في الكثير من المضاعفات.

يعد العرض البارز لهذا المرض صعوبة التنفس، وبخاصة مع بذل مجهود، وعلى الرغم من ذلك فالكثير من المصابين لا يدركون ذلك؛ لأن الأعراض التي تصاحبه في بداية الإصابة تشبه أعراض أمراض أخرى للرئة.

تتفاقم الأعراض بمرور الوقت وبالتالي تصبح أكثر حدة، وتشمل في هذه المرحلة الإنهاك وفقدان الوزن ونبضات القلب السريعة.

تعود وفاة أغلب المدخنين لإصابتهم بهذا المرض؛ وذلك بحسب جميعة الرئة الأمريكية.

الانسداد الرئوي

يشكل انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية حالتين لداء الانسداد الرئوي المزمن، والذي يرجع سبب الإصابة به في الأساس إلى التدخين.

تتلف الحويصلات الهوائية بسبب انتفاخ الرئة، وبمرور الوقت تضعف جدرانها الداخلية وتتمزق، ما يترتب عليه أن تصبح المساحات الهوائية أكبر بدلاً من العديد من المساحات الصغيرة.

تقل بالتالي مساحة سطح الرئتين وتقل كمية الأكسجين التي تصل للدم، وعندما يقوم المصاب بعملية الزفير فإن الحويصلات التالفة لا تعمل بصورة سليمة فيحبس الهواء القديم، ولا يترك مجالاً للهواء النقي الغني بالأكسجين حتى يدخل.

يهدف علاج المصاب بهذا المرض إلى التقليل من حدة الأعراض التي يعانيها، وكذلك محاولة إبطاء تطور المرض؛ وذلك لأنه لا يتوافر علاج ناجع له حتى الآن.

يحدث تدريجياً

يمكن ألا يشكو المصاب بالانتفاخ الرئوي من أية أعراض بارزة؛ لأن في الأغلب تشبه الأعراض التي يعانيها أعراض أمراض الرئة الأخرى، وربما استمر المرض من دون أية علامات عدة سنوات.

يؤدي مرور الوقت إلى تفاقم الحالة وتصبح أكثر خطورة، ويعد العرض الأبرز في هذا الوقت ضيق التنفس، والذي يحدث تدريجياً.

تشمل الأعراض التي يعانيها المصاب الإنهاك وفقد الوزن من غير سبب واضح، ونبضات القلب السريعة، ومن الممكن أن يؤدي هذا إلى أن يتجنب المصاب أي نشاط يسبب له ضيق التنفس، إلا أن استمرار الحالة يصيبه بهذا الأمر حتى في حالة الراحة.

ينصح بالذهاب للطبيب عند الشعور بضيق التنفس من غير سبب واضح لفترة طويلة، وكذلك عندما يتعارض مع أداء الأنشطة اليومية أو لو كان يتفاقم.

مضاعفات خطرة

يمكن أن يتسبب مرض النفاخ الرئوي في العديد من المضاعفات، ومن ذلك استرواح الصدر، أو ما يعرف بانهيار الرئة؛ حيث تتضرر وظيفة الرئتين، وعلى الرغم من أن هذا الأمر غير منتشر فإن حدوثه يعد خطراً.

يؤدي كذلك انتفاخ الرئة في بعض الأحيان إلى زيادة ضغط الشرايين الرابطة بين القلب والرئتين، وربما سبب هذا الأمر الإصابة بحالة تسمى بالقلب الرئوي، فيتمدد قسم من القلب ويصاب بالضعف.

تظهر بسبب هذه الحالة أيضاً فراغات في الرئتين تعرف بالفقاعات، ومن الممكن أن يصل حجم بعضها إلى نصف حجم الرئة، إضافة إلى أنها تقلل المساحة المتاحة لتمدد الرئة، وربما زادت الفقاعات الكبيرة من خطر الإصابة باسترواح الصدر.

مهيجات الهواء

يعد السبب الرئيسي وراء الإصابة بمرض النفاخ الرئوي التعرض للمهيجات التي تنتقل في الهواء فترة من الزمن طويلة، كأن يعمل المصاب في مناطق معرضة للتلوث أو يعيش فيها، ومن هذا تلوث الهواء والأبخرة والمواد الكيماوية والتراب.

يؤكد الأطباء أن التدخين بكل أشكاله يعد سبباً رئيسياً كذلك، وكلما زاد الشخص من التدخين فإن خطر إصابته بانتفاخ الرئة يزيد.

يمكن أن تلعب العوامل الوراثية في بعض الأحيان القليلة دوراً في الإصابة بأحد أشكال انتفاخ الرئة في وقت مبكر؛ وذلك عندما يحدث نقص في البروتين الذي يحمي الكيانات المرنة في الرئة.

عوامل خطر

يزيد خطر الإصابة بانتفاخ الرئة إذا توافرت بعض العوامل، ومن ذلك التدخين، وعلى الرغم من أن هذه الإصابة تنتشر بين المدخنين، فإن تدخين الغليون والسيجار الفخم يزيد من نسبة الإصابة، وبصفة عامة فإن هناك علاقة طردية بين مدة التدخين وكمية التبغ المستهلكة وبين الإصابة بهذا المرض.

يؤدي كذلك التدخين السلبي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض النفاخ الرئوي، ويحدث هذا الأمر عندما يستنشق شخص ما الدخان الناتج عن السجائر أو الغليون.

يعد السن أيضاً من عوامل الخطر؛ حيث تظهر الأعراض بين عمر 40 إلى 60 عاماً؛ وذلك بسبب التدخين، على الرغم من أن الأضرار التي تصيب الرئة تحدث بشكل تدريجي.

يمكن أن يكون التعرض للتلوث أحد العوامل التي تزيد من خطر الإصابة، ويشمل ذلك استنشاق العوادم الموجودة في البيوت كوقود المدافئ، أو في خارج البيوت كعوادم السيارات.

اختبارات تصويرية

يبدأ الطبيب تشخيص المصاب بمرض النفاخ الرئوي بمعرفة التاريخ الطبي له، وبالذات لو كان مدخناً أو يمكث في بيئة ملوثة بالأبخرة والملوثات في العمل أو البيت، مع إخضاعه للفحص البدني.

يمكن أن يطلب منه إجراء بعض الفحوصات، والتي تشمل إجراء أشعة سينية على الصدر، ومن خلالها يستبعد الطبيب أي أسباب أخرى وراء ضيق التنفس، وعلى الرغم من ذلك فمن الممكن ألا تظهر الإصابة بالنفاخ الرئوي.

تقدم الأشعة المقطعية صوراً للبنى الداخلية، وبالتالي فإنها مفيدة للكشف عن هذا المرض، وكذلك في الحالات التي تخضع لجراحة في الرئة.

فحوصات الدم

يجري المصاب فحوصات للدم؛ وذلك بهدف تحديد مدى كفاءة الرئتين في نقل الأكسجين إلى مجرى الدم وإخراج ثاني أكسيد الكربون.

يخضع لها المصاب بالانتفاخ الرئوي لاختبارات وظائف الرئة؛ حيث يتم قياس مقدار الهواء الذي يمكن أن تحتويه الرئتان وسرعة دخوله وخروجه.

تقيس هذه الاختبارات أيضاً فاعلية الرئة في إيصال الأكسجين لمجرى الدم، ويستخدم لإجراء هذه الاختبارات جهاز يسمى بمقياس التنفس، حيث يقوم المصاب بالنفخ فيه.

تخفيف الأعراض

يهدف علاج المصابين بمرض النفاخ الرئوي إلى تقليل حدة الأعراض التي يعانون منها، وجعل تقدم المرض بطياً، وذلك باستخدام الأدوية والعلاجات الأخرى، وأخيراً التدخل الجراحي؛ لأنه لا يتوافر علاج ناجع لهذا المرض.

يبدأ الطبيب باستخدام العديد من الأدوية التي تقلل من أعراض المرض، كموسعات الشعب الهوائية، وهي تساعد في فتح ممرات للهواء، وبالتالي يصبح التنفس أسهل، ويخف السعال وضيق التنفس.

تستخدم أيضاً المنشطات والتي تخفف من ضيق التنفس، والمضادات الحيوية لمكافحة الالتهابات، التي تجعل الحالة أسوأ، ويمكن أن تؤخذ هذه الأدوية بالفم أو استنشاقاً.

ممارسة الرياضة

تشمل العلاجات المقترحة أيضاً ممارسة الرياضة بشكل معتدل؛ لأنها تقوي عضلات التنفس، وبالتالي تخفف الأعراض، ومن الممكن أن تساعد في هذا الأمر اليوجا وتمارين التنفس.

يمكن أن يساعد العلاج بالأكسجين في جعل التنفس أسهل، وبخاصة لمن يعانون انتفاخاً شديداً، وهؤلاء يحتاجون إلى الأكسجين 24 ساعة يومياً. يبقى التدخل الجراحي خياراً مطروحاً؛ وذلك بإجراء جراحة تصغير للرئة، وفيها تزال أجزاء صغيرة تالفة من الرئة، ويمكن أن تجرى لمن يعانون انتفاخاً شديداً عملية زرع رئة مكان التالفة، وإن كان هذا النوع يعد نادراً للغاية.

ينصح من يعانون هذا المرض بالحصول على التطعيم ضد بعض أنواع العدوى كالالتهاب الرئوي؛ لأن الإصابة بهذه العدوى من الممكن أن تزيد الحالة سوءاً.

توقف عن التدخين

تعد أولى خطوات الوقاية من الإصابة بانتفاخ الرئة تجنب استنشاق الدخان، سواء كان تدخيناً إيجابياً أو سلبياً، وبالنسبة لمن تقتضي ظروف عملهم التعامل مع الأبخرة الكيماوية فينصح بارتداء قناع للحماية منها.

يجب على المصابين بهذا المرض الإقلاع فوراً عن التدخين؛ لأنه الإجراء الوحيد الذي يوقف تفاقم الحالة، وكذلك لابد من تجنب أي مهيجات تنفسية أخرى، كالطلاء وعوادم السيارات وبعض روائح الطهي.

ينصح بالحرص على ممارسة الرياضة؛ لأنها من الممكن أن تزيد من كفاءة الرئتين، كما أن على المصاب حماية نفسه من تيارات الهواء البارد؛ لأنها من الممكن أن تسبب انقباضات للممرات الهوائية، وبالتالي يكون التنفس أصعب.

العلاج بالبخار

أعلن فريق علمي أمريكي عن ابتكار طريقة جديدة لعلاج مرض النفاخ الرئوي؛ وذلك باستخدام البخار، وتهدف الطريقة الجديدة إلى تحسين حياة المصابين بهذا المرض، وتساعد الطريقة الجديدة في تخفيف الأعراض ومساعدة المرضى على المشي بشكل مستقل.

يمكن للأطـباء في خلال 15 دقيقة فقـط علاج الأنسـجة التالفـة فـي الرئتين بتعـريض المصاب لبخـار الماء الساخن المندفع بسرعة نحو الأنســجة المتندبة.

تنكمش هذه الأنسجة خلال عدة أيام، وبالتالي تقل حدة انتشار المرض، ويكون التنفس أسهل، ويمكن للمصاب ممارسة نشاطاته اليومية بسهولة بعد ذلك.

ينصح الباحثون الأشخاص المصابين بتناول الفيتامينات سواء في الأغذية المختلفة أو في صورة عقاقير؛ لأنها تعوض نقص الوزن الذي يعانونه كما تحسن من الصحة العامة.

ينبغي أيضاً أن يقي المصاب بالنفاخ الرئوي نفسه من التهابات الجهاز التنفس؛ وذلك بارتداء كمامة وغسل اليدين بصورة متكررة ومن الممكن أن يحمل معه زجاجة معقم كحولي لليدين حتى يستخدمها عند الحاجة.

