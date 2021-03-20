شكرا لقرائتكم خبر عن منع الجلطة بوساطة الأجسام المضادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشرح دراسة جديدة أجراها باحثون من الجامعة الطبية في فيينا، الدور المهم للأجسام المضادة المناعية-M في منع تجلط الدم.

يعتبر الانسداد الخثاري للأوعية الدموية، الذي يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب والسكتات الدماغية والانصمام الخثاري الوريدي ، هو السبب الرئيسي للوفاة في أعداد كبيرة، لذلك من الأهمية فهم الآليات التي تمنع تكوين الجلطة.

أظهرت الدراسة الحديثة والتي نشرتها مجلة «الدم» أن هذه الأجسام المضادة تتعرف على الحويصلات الدقيقة (فقاعات غشائية تفرزها الخلايا وتعرف بدورها الحاسم في تجلط الدم)، وبالتالي تمنع آثارها المؤيدة للتخثر. تعطي هذه النتائج نهجاً جديداً لتقليل مخاطر تجلط الدم باستخدام الأجسام المضادة IgM.

تشكل الأجسام المضادة عنصراً مهماً في جهاز المناعة، و تعمل هذه البروتينات من ناحية للدفاع ضد الميكروبات، و من ناحية أخرى لإزالة «نفايات الخلايا» الخاصة بالجسم؛ كما تلعب الأجسام المضادة الطبيعية الموجودة منذ الولادة-معظمها من نوع الغلوبولين المناعي M- دوراً أساسياً في هذه العمليات، و في سياق تجلط الدم أظهرت الدراسات السابقة أن الأشخاص الذين لديهم عدد قليل منها تكون لديهم مخاطر متزايدة للجلطة.