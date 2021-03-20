شكرا لقرائتكم خبر عن الغشاء القاعدي للورم يمنع الانتشار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام علماء من معهد ماساتشوستس للتقنية بفحص الغشاء القاعدي لأورام سرطان الثدي، ووجدوا أن الغلاف الذي يبدو رقيقاً قاسياً مثل الغلاف البلاستيكي، مرنٌ بشكل مدهش مثل البالون، وقادر على الانتفاخ إلى ضعف حجمه الأصلي.

لكي تنتشر الخلايا السرطانية يجب أن تتحرر أولاً من دفاعات الورم. تُغلف معظم الأورام بغشاء واقٍ في الأسفل، وهو غشاء رقيق ومرن يحافظ على الخلايا السرطانية في مكانها أثناء نموها وانقسامها. قبل أن تنتشر تلك الأورام إلى أجزاء أخرى من الجسم يجب أن تخترق الغشاء القاعدي، وهو مادة كان من الصعب على العلماء تحديد خصائصها.

بينما يصبح نفخ البالون أسهل بكثير، بعد بذل جهد أولي وجد الفريق أن الغشاء القاعدي يصبح أكثر صلابة كلما تمدد. هذه النوعية القاسية والمرنة قد تساعد الأغشية السفلية على التحكم في كيفية نمو الأورام. تشير حقيقة أن الأغشية تبدو متيبسة مع تمددها إلى أنها قد تحد من نمو الورم وقدرته على الانتشار أو الانتقال على الأقل إلى حد معين.