شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان الكبدأعراض متقدمة ومضاعفات خطرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: رانداجرجس

يعد الكبد من أهم أعضاء الجسم، حيث إن وظيفته تتمثل في تنقية الدم من السموم والمواد الضارة، كما يقوم بتصنيع البروتينات والمادة الصفراء التي تساهم في هضم الدهون الموجودة في الأطعمة التي يتناولها الإنسان، ولأسباب متعددة أهمها المشكلات المرضية الوراثية والتهابات الكبد الوبائي، يتعرض المريض للإصابة بالتليف أو التشمع، وتؤدي في النهاية إلى أورام سرطانية تهدد الحياة.

يقول الدكتور فيتو أنيس استشاري أمراض الجهاز الهضمي، إن سرطان الكبد هو سادس الأنواع شيوعاً، ويأتي بعد سرطان القولون والمستقيم في قائمة أورام الجهاز الهضمي الأكثر انتشاراً، وثاني سبب رئيسي للوفاة من الأورام الخبيثة حول العالم، ولا تظهر أعراض هذا المرض في المرحلة المبكرة، ولكنه يؤدي مع تقدم الإصابة إلى التعب، واليرقان، وفقدان الشهية، وفقدان الوزن، وتورم البطن.

وسائل التشخيص

يوضح د.فيتو أن أفضل وأسرع الطرق لتشخيص الإصابة بسرطان الكبد تتمثل في إجراء الموجات فوق الصوتية على البطن، وهو من أهم الفحوص التي تؤكد وجود أورام خبيثة في المجموعات عالية الخطورة، أو عند إيجاد تغييرات في اختبارات وظائف الكبد (الترانساميناسات)، وهناك أيضاً علامة دقيقة للورم وهي بروتين ألفا فيتوبروتين، ويجب تكرار هذا الفحص بشكل دوري كل 6 أشهر للأشخاص المعرضين لمخاطر عالية للإصابة بالمرض.

ويضيف: في حالة ارتفاع بروتين ألفا فيتوبروتين، أو الشك في نتائج الموجات فوق الصوتية، يجب إجراء فحص الأشعة المقطعية مع وسيط تباين لتقييم أكثر تفصيلاً، وخطة لإدارة المرض، وفي بعض الأحيان يكون هناك حاجة إلى خزعة الكبد المستهدفة في حالة الشك عند التشخيص.

الأكثر عرضة

يبين د.فيتو أن سرطان الكبد يعتبر من الأمراض أكثر شيوعاً بين الذكور، ويكون أعلى معدل عند الأشخاص في الفئة العمرية من 45 إلى 60 عاماً، ومن الأسباب الرئيسية لنشأة هذه الأورام هي الإصابة المزمنة بالتهاب الكبد الفيروسي (B،C)، وتليّف الكبد، والمشكلات المرضية الوراثية، مثل ترسب الأصبغة الدموية بسبب زيادة ترسبات الحديد، وداء ويلسون الناجم عن الخلل الذي يسببه تجمع النحاس الزائد، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي الناتج عن تراكم الدهون، خاصة لدى المصابين بالسكري، وعسر شحميات الدم والسمنة، والإفراط في تناول المشروبات الكحولية.

الفحص المبكر

ينوه د.فيتو بأن سرطان الكبد هو مثل باقي أنواع الأورام الخبيثة التي تصيب الجسم والوقاية منها هي الأساس، وهنا تكمن ضرورة الفحص المبكر للأشخاص المعرضين لمخاطر الإصابة، لتحديد المرض في المراحل الأولى، حيث إن العلاج الطبي غير فعال، وكذلك الإجراءات الأخرى مثل الموجات اللاسلكية، ولكنها يمكن أن تطيل مدة البقاء على قيد الحياة فقط، ويعتبر الخيار الوحيد والممكن هو الاستئصال الجراحي، أو زرع الكبد.

أنواع الإصابة

يوضح الدكتور سانجيف كومار أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن أورام الكبد الخبيثة من الأمراض التي تؤثر في خلايا الكبد، وتكون ناجمة عادة عن انتشار خلايا شاذة وغير سليمة في هذه المنطقة، وتعتبر حالات الإصابة السنوية بهذا المرض منخفضة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجدر الإشارة إلى أن سرطان الكبد استحوذ على نسبة 1.7 % من إجمالي الإصابات في عام 2020، وتنقسم سرطانات الكبد إلى نوعين محددين هما:

* سرطان الكبد الأولي الذي ينشأ من الكبد نفسه.

* سرطان الكبد الثانوي الذي ينشأ من أعضاء أخرى في الجسم، ثم ينتشر ويصيب الكبد.

أسباب وعوامل

يلفت د.سانجيف إلى أن أكثر الأسباب شيوعاً لسرطان الكبد الأولي هي الالتهابات المزمنة مثل التهاب الكبد الوبائي (B وC) الذي يؤدي إلى الإصابة بالتليف، وكذلك الاستهلاك المفرط للكحول الذي يتسبب بتشمع الكبد، وهناك العديد من العوامل الأخرى، مثل: تعاطي المخدرات والتعرض للمواد السامة مثل الزرنيخ وسموم الأفلا، وكلوريد الفينيل، وغيرها، إضافة إلى مجموعة من الأمراض الاستقلابية التي تجعل المريض في حالة استعداد للإصابة بالسرطان كمرض الكبد الدهني غير الكحولي، ومرض الصباغ الدموي، وداء ويسلون، والتهاب الكبد المناعي.

مشكلات مرضية

يذكر الدكتور عبدالرحمن اللبان أخصائي أمراض الدم والأورام أن هناك مجموعة من المشكلات المرضية التي يمكن أن ترتبط بسرطان الكبد، مثل:

* تليف الكبد الناتج عن التهاب الكبد الوبائي (B وC)، وتناول الكحول، وترسب الدهون المزمن في الكبد الناتج عن زيادة الوزن المفرطة والسمنة.

* التهاب الكبد الوبائي B من دون وجود تليف مسبق.

مضاعفات ومخاطر

يؤكد د.عبدالرحمن أن المضاعفات والعوارض الناجمة عن الإصابة بسرطان الكبد، ينتج معظمها عن الحالة المزمنة في تراجع وظائف الكبد، وأهمها:-

* وجود اصفرار في العينين والجسم، وتجمع الماء في البطن.

* زيادة في سيولة الدم، وتأثر عملية الهضم.

* الشعور الدائم بالوهن العام وضعف في العضلات.

* ضعف الجهاز المناعي، وتأثر القدرات العقلية، وألم في البطن، وغيرها.

خطة علاجية

يشير د.عبدالرحمن إلى أن علاج أورام الكبد الخبيثة تعتمد بشكل رئيسي على وظائف أو حالة الكبد العامة، إضافة للوضع الصحي للعام للمريض عند التشخيص والتقييم الأولي، ثم يقوم الطبيب بتحديد الخطة العلاجية المناسبة للحالة المرضية، وتشمل الخيارات:-

* إمكانية استئصال كامل للورم أو إجراء عملية زراعة الكبد.

* عمليات القسطرة المتقدمة التي تهدف للسيطرة على نمو الورم والحد من تقدم المرض.

* العديد من الخيارات العلاجية التي ظهرت في الآونة الأخيرة على شكل أقراص أو أدوية تعطى في الوريد: منها الأنواع الموجهة أو العقاقير التي تعمل على تحفيز الجهاز المناعي، أو الجمع بين نوعين، أوأكثر من هذه العلاجات.

نسبة الشفاء

يلفت د.عبدالرحمن إلى أن نسبة الشفاء من سرطان الكبد تعتبر جيدة نسبياً في حال إمكانية الاستئصال الكامل، أو إجراء عملية زراعة الكبد، وتتراوح في هذه الحالة بين 60 و 70 %، وفى الحالات الأخرى تكون معدلات الشفاء أقل بشكل عام، مع التنويه والتشديد على التقدم السريع في الخيارات العلاجية في الآونة الأخيرة، ما يرفع من نسب الشفاء أو السيطرة على المرض ومنع تقدمه بشكل لافت.

ويختتم: تجدر الإشارة إلى أن الكشف عن سرطان الكبد في المراحل المبكرة، من أهم العوامل التي تساهم بشكل كبير في الحد من تفاقم هذا المرض، ويتم ذلك عن طريق تصوير السونار للكبد كل ستة أشهر لجميع المرضى الذين يعانون من التليف.

داء ويسلون

يعتبر داء ويلسون من الأمراض الوراثية النادرة التي يمكن أن تحدث منذ الولادة، أو تصيب الأشخاص في العمر من 5 إلى 35سنة، ويتسبب بتراكم مادة النحاس في الكبد والدماغ والأعضاء الحيوية، ما يؤثر سلباً في نمو الأعصاب والعظام، وينجم عنه نقص إنتاج الكولاجين وصبغة الميلانين في الجلد، حيث إن النحاس الذي يمتصه الجسم من الأطعمة التي يتناولها الإنسان، ويتم التخلص من الكميات الزائدة منه عن طريق العصارة الصفراوية التي تُصنع في الكبد، ولذلك يتراكم النحاس لدى المصابين بداء ويلسون، ويُشكل خطراً على حياة المصاب، وعلى الرغم من أن العديد من المصابين بهذا المرض يعيشون حياتهم بشكل طبيعي، إلا أن البعض الآخر تكون حياته مهددة بالوفاة، كما أن العلاج يمكن أن يضر أعضاء من الجسم مسبباً فشلاً كلوياً، وتليف الكبد، ومشكلات مرضية عصبية ونفسية أخرى.