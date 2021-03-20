شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يحسم «الكلاسيكو» بفوز قاتل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

قلب اتحاد كلباء الطاولة على ابن عمومته خورفكان عبر «ريمونتادا» بعدما حول تأخره صفر-1 في الشوط الأول إلى فوز 2-1 خلال لقاء «كلاسيكو» الساحل الشرقي الذي جمعهما على ملعب كلباء في افتتاح مواجهات الأسبوع ال22 لدوري الخليج العربي.

وبهذا الفوز الذي يعد التاسع ل«النمور» في المسابقة يرفع الفريق رصيده إلى 32 نقطة؛ حيث قفز للمركز الثامن، متجاوزاً حاجز الثلاثين نقطة للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، فيما بقي خورفكان عند نقاطه ال21 السابقة.

انتهى شوط المباراة الأول بتقدم خورفكان بهدف وحيد جاء في الثواني الأخيرة، في ظل أداء حذر من الفريقين، وسط أفضلية نسبية ل«النسور» عبر بعض المبادرات الهجومية بدأها إسماعيل الحمادي قبل أن يتمكن البرازيلي رافايل دودو من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 45 مستغلاً عرضية مواطنه رامون لوبيز.

وفي المقابل لم تكن لأصحاب الأرض خطورة تذكر طيلة ال45 دقيقة الأولى باستثناء بعض المحاولات الفردية التي لم يكتب لها النجاح، إلى جانب تعرض البرازيلي واندرسون مهاجم كلباء للإصابة ومغادرة الملعب وحل مكانه وليد عمبر.

كشر النمور عن أنيابهم مع انطلاقة الحصة الثانية وكاد البديل أحمد عامر يفاجئ خورفكان بهدف التعادل من الركلة الحرة التي وقف لها القائم الأيسر بالمرصاد، وتوالت المحاولات الهجومية من جانب الفريق الكلباوي بحثاً عن تعديل النتيجة في ظل التبديلات الناجحة التي دفع بها المدرب داسيلفا فضلاً عن التراجع غير المبرر من جانب النسور، ومع استمرار الضغط الكلباوي ينجح المهاجم الشاب أحمد عامر في خطف هدف التعادل عند الدقيقة 85 بلدغة رأسية رائعة، قبل أن يظهر البديل الثاني سلطان عادل ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 90 بضربة رأسية على الطائر لينتهي اللقاء بفوز النمور 2-1 وهو نفس السيناريو الذي انتهى عليه لقاء الدور الأول.

أدار المباراة الحكم محمد سالم يوسف وعاونه على الخطوط عامر القادري وإبراهيم العجمي ويوسف الشمالي حكماً رابعاً ومحمد سليمان مقيم الحكام ومحمد الحتاوي مراقب المباراة.