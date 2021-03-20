شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يشدد الضغط على أتلتيكو بعد عبور سلتا فيجو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد ريال مدريد الضغط على جاره المتصدر أتلتيكو بفوزه الصعب خارج أرضه على سلتا فيجو 3-1 بفضل ثنائية لمهاجمه المتألق الفرنسي كريم بنزيمة، السبت، في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وارتقى ريال مدريد مؤقتاً إلى المركز الثاني بفارق نقطة عن برشلونة ومتخلفاً بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو (63 مقابل 60).

وغاب عن صفوف النادي الملكي قائده سيرخيو راموس كخطوة احترازية بعد إصابة طفيفة في قصبة الساق، تعرض لها خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على أتالانتا الإيطالي 3-1 منتصف الأسبوع ليبلغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال اوروبا، حيث أوقعته القرعة وجهاً لوجه مع ليفربول الإنجليزي في إعادة لنهائي 2018 حين حقق ريال لقبه الثالث عشر في البطولة القارية.

وكان راموس عاد قبل فترة وجيزة إثر غياب دام حوالي الشهرين بعد خضوعه لعملية جراحية في غضروف ركبته اليمنى. ولم يخسر ريال مدريد في مبارياته العشر الأخيرة في الدوري حيث فاز ست مرات وتعادل أربع.

في المقابل، مني سلتا فيجو بهزيمته الأولى على أرضه منذ الثامن من يناير عندما تعرض لخسارة قاسية على يد فياريال صفر-4. بدأ ريال مدريد المباراة ضاغطاً وسدد بنزيمة كرة على الطاير من ركلة ركنية نفذها البرازيلي فينيسيوس جونيور لكن حارس سلتا هوجو مالو تصدى لها (7).

بيد أن الفرنسي نجح في محاولته الثانية عندما تلقى كرة ماكرة من صانع الألعاب الألماني توني كروس داخل المنطقة فسيطر عليها ووضعها بعيداً عن متناول حارس سلتا (20).

وارتكب دفاع سلتا هفوتين دفاعيتين متتاليتين لتصل الكرة إلى بنزيمة فتخطى مدافعا وسددها بيسراه داخل الشباك مسجلاً الهدف الثاني (30). ورفع بنزيمة رصيده إلى 17 هدفاً في 24 مباراة في الدوري هذا الموسم وإلى 23 في 32 مباراة في مختلف المسابقات، كما أنه نجح في تسجيل هدف على الأقل في آخر ست مباريات تواليا محليا وقاريا. بيد أن أصحاب الأرض ردوا بهدف بكرة رأسية رائعة من سانتا مينا مستغلاً ركلة حرة رفعها لويس سواريس (40).

نزل سلتا فيجو في الشوط الثاني مصمماً على إدراك التعادل فضغط على منافسه الذي اعتمد على الهجمات المرتدة بفضل سرعة فينيسيوس على الجهة اليسرى.

وكاد ياجو اسباس قائد سلتا فيجو يمنح فريقه التعادل عندما وصلته الكرة على مشارف المنطقة فأطلقها بيسراه قوية ارتمى عليها حارس ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا محبطا مفعولها (60).

وكاد بنزيمة يسجل الهاتريك لكن حارس سلتا تصدى لمحاولته ببراعة (76)، ثم سنحت فرصة جديدة للفرنسي من ركلة حرة مباشرة لكنه أطاح بها فوق العارضة (79).

وسدد اسباس كرة ببراعة من ركلة حرة مباشرة بيسراه لكن العارضة نابت عن كورتوا في إبعاد الخطر (81).

وعاش دفاع ريال مدريد أوقاتاً عصيبة في نهاية المباراة لأن سلتا فيجو رمى بكل ثقله لللخروج ولو بنقطة واحدة لكن ريال مدريد استغل المساحات الواسعة التي تركها ليقوم بهجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة إلى بنزيمة على الرواق الأيسر، مررها متقنة أمام باب المرمى ليتابعها البديل ماركو أسنسيو داخل الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.