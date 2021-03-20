الواحد بيتكوين بمليون جنيه مصري.. العملة الرقمية تقترب من 60 ألف دولار.. ومعلومات لا تعرفها عنها وكيف يمكن شرائها

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

سجلت عملة البيتكوين الإلكترونية المشفرة BTC، ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي، عملة الولايات المتحدة الأمريكية USD، بقيمة (1.0000) نقطة وبنسبة (2.26%)، وذلك خلال جلسة التداول اليوم السبت بتاريخ 20-03-2021 لتسجل سعر 59,483.6560 دولار، مقارنة بالسعر الافتتاحى السابق 58,168.1482 دولار.

فيما سجل البيتكوين مقابل الجنيه المصري، 926,526.77 جنيه.

وبذلك اقتربت العملة الرقمية مرة أخرى، من كسر حاجز الـ60 ألف دولار أمريكي، أي سيصبح البيتكوين الواحد بمليون جنيه مصري.

وكانت تجاوزت قيمة عملة بيتكوين للمرة الأولى عتبة 60 ألف دولار، يوم 14 مارس الماضي، لتستمر في تحطيم أرقامها القياسية.

وبحسب بي بي سي، اعتمدت شركات شهيرة هذه العملة وسيلة للدفع، وتضاعفت قيمتها ثلاث مرات منذ نهاية العام الماضي.

لكن بعض المحللين قالوا إن سبب ارتفاع قيمة بيتكوين يعود إلى حزمة التحفيز الاقتصادية الضخمة التي أقرتها الولايات المتحدة قبل أيام.

وتجاوزت القيمة الإجمالية لبيتكوين في السوق تريليون دولار الشهر الماضي.

ولدى العملة الإلكترونية سجل من التقلبات، فقد شهدت هبوطا حادا في قيمتها أكثر من مرة منذ إنشائها عام 2009.

وكان إيلون ماسك، أعلن في فبراير عن شراء شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية، ما يساوي 1.5 مليار دولار من عملة البيتكوين، وأعلن أنه سيقبل بها مستقبلا في عمليات بيع سياراته.

وتخطط شركة "شركة ماستر كارد" لقبول بعض العملات المشفرة كوسيلة للدفع، بينما تبحث "بلاك روك" أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، في طرق استخدام العملة الرقمية.

ولعبت جائحة كورونا دورا في رفع ثمن بيتكوين، بسبب توجه المزيد من الناس للتسوق عبر الإنترنت، مبتعدين عن النقود المعدنية والأوراق النقدية.

ويرى البعض أن بيتكوين لا تعد عملة حقيقية، بل هي أداة مضاربة تفتح المجال أمام التلاعب بالسوق.

وتثار كذلك مخاوف بشأن تأثيرها البيئي، بسبب احتياجها كميات هائلة من الطاقة للقيام بالتحويلات.

ماهي عملة البيتكوين؟

عملة رقمية مؤمنة عن طريق التشفير، نشأت منذ 12 سنة في عام 2009 من قبل شخص اسمه ساتوشي ناكاموتو ولكن هويته مجهولة، وتم طرح العملة من أجل أن يتم استخدامها في عمليات الدفع التي لا تخضع إلى رقابة من جانب الحكومة، أو إلى رسوم معاملات.

هي عملة رقمية افتراضية لا يوجد لها ورقة أو شئ ملموس أو وجود مادي وإنما هي إلكترونية، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت.

عملة بيتكوين، لا تصدر من قبل أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

ويعتمد عمل العملة والتداول بها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في مختلف دول العالم والتي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من عملات بيتكوين إلى النظام.

وهناك العديد من العملات الافتراضية الأخرى، ولكل عملة منها مزاياها وتطبيقاتها الخاصة وهناك منافسون للبيتكوين في شكل الإيثر والبتكوين كاش، بالإضافة إلى الليتكوين والريبل والداش.

وشهدت هذه العملة خلال الشهورالأخيرة تزايدا ملحوظاً من المتعاملين والمستثمرين واعتبارها ملاذا آمنا للاستثمار خصوصاً فى ظل جائحة كورونا.

كيفية شراء عملة بيتكوين؟

تسمح العديد من الأسواق للأشخاص بشراء أو بيع البيتكوين باستخدام عملات مختلفة.

وتوجد بورصة خاصة للتعامل بتلك العملة تسمى "Coinbase".

هناك عدة طرق لشراء هذه العملة حيث يمكن شراء بيتكوين من خلال العملات الورقية مثل الدولار، إما عن طريق الموقع الرسمي للتجارة عبر "بيتكوين".

ويكون الدفع من خلال الفيزا ويشترط أن يمتلك المستخدم محفظة "بيتكوين"، أو من خلال منصة التداول من نظير إلى نظير "BCH"، أو عن طريق بائع حالي لها وإرسالها إلى المحفظة.