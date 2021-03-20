شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات أعمال أبوظبي» يناقش ذكاء الأعمال وأهمية البيانات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي بالتعاون مع أكاديمية الإمارات ومركز «كايزن» للتدريب، برنامجاً تدريبياً بعنوان «ذكاء الأعمال وإدارة المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي»، وتمت خلاله مناقشة الخطوات الخمس لريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي، وكيف يمكن تحويل المشاريع إلى رقمية بحسب التطورات التكنولوجية واستيفاء متطلبات السوق.

وجاء تنظيم البرنامج ـ الذي قدمته الدكتورة مريم سليمان، مستشارة الذكاء الاصطناعي والتحسين المستمر ـ في إطار الخطة الاستراتيجية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي 2020 ـ 2024، والتي من أول أهدافها العمل على توسيع نطاق مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية من خلال ريادة الأعمال.

كما واكب تنظيم البرنامج توجهات دولة الإمارات في التمكين الرقمي ورقمنة العمليات، حيث تم مناقشة الخطوات الخمس لريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي وكيف يمكن تحويل المشاريع إلى مشاريع رقمية بحسب التطورات التكنولوجية واستيفاء متطلبات السوق.

التطوير والتحسين

وركز البرنامج ضمن فعالياته على توضيح أهمية البيانات وفهم العلاقة بين ذكاء الأعمال واتخاذ القرار بناء على البيانات، وكيف يمكن لرائدة الأعمال تطوير وتحسين مشروعها عن طريق فهم البيانات وتحليلها، وعن طريق عرض بعض البرامج للمبتدأين دون الحاجة للبرمجة و التي تساعد في عرض البيانات وتسهيل قراءتها، وبالتالي تستطيع رائدة الأعمال فهم الصورة الكلية عن المشروع وذلك عن طريق فهم سلوك المتعامل وتركيزه، و فهم تفضيلات المتعامل واحتياجاته. وعلى مستوى الشركة او المؤسسة تساعد في فهم قدرات المؤسسة و فهم حالة المؤسسة (المبيعات، العملاء، الأرباح والخسائر، التسويق، الموارد البشرية،،، وغيرها).

وتطرق البرنامج إلى عرض دراسة حالة وتطبيق عملي في ما يخص مجال «ذكاء الأعمال» الذي يركز على عملية جمع وتنظيم وتحليل بيانات الأعمال وتحويلها إلى معلومات مفيدة وقابلة للتنفيذ.

واختتم البرنامج التدريبي فعالياته بتقديم الأمثلة على تطوير بعض الأفكار من خلال المناقشات ومنح الحاضرات فرصة معايشة أهم تطورات وتغيرات الثورة الصناعية الرابعة في بيئة الأعمال، وتنمية مهاراتهن الوظيفية وكذلك خبراتهن في ريادة الأعمال.