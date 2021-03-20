شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول مركز متكامل لخدمات المستثمرين بالمحافظة يخدم 1300 شركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أول مركز متكامل لخدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء، بمدينة شرم الشيخ، بحضور قيادات المحافظة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب إن مركز خدمات المستثمرين بمدينة شرم الشيخ، سيكون مُحركاً لعجلة التنمية والاستثمار بالمحافظة، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بجنوب سيناء، وتوفير فرص عمل للشباب، حيث سيقدم المركز خدماته لأكثر من 1300 شركة بالمحافظة، تعمل فى كافة القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة، وبذلك تكتمل عوامل البيئة الاستثمارية الجاذبة بالمحافظة، لافتأً إلى أن المستثمر سيحظى بأيسر الإجراءات لتأسيس وتشغيل الشركات، وفق أعلى معايير الجودة، والتي تلتزم بها مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك فى إطار جذب استثمارات جديدة للمحافظة واستغلال ما تتمتع به من ثروات طبيعية وموارد ضخمة.

جانب من الافتتاح

وأعلن الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المركز سيقدم كافة خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها، واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية وعقود التعديل، وزيادة رأس المال، وتغيير النشاط، وأعمال التصفية، وغيرها من الخدمات المتصلة بالشركات، مضيفأً أن المركز سيتواجد به ممثلون عن الجهات الخارجية المرتبط عملها بنشاط الشركات، ومنها السجل التجارى، والضرائب العامة، وضرائب القيمة المضافة، ونقابة المحامين، والغرفة التجارية، والشهر العقارى، والتأمينات الاجتماعية، حتى يستطيع المستثمر الحصول على كافة التصاريح والتراخيص فى مكان واحد وفى أسرع وقت مُمكن.

وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين بمدينة شرم الشيخ يأتي ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإنشاء وتطوير مراكز خدمات المستثمرين في مختلف محافظات مصر، مشيراً إلى أن عدد مراكز خدمات المستثمرين القائمة بلغ 10 مراكز، لافتأً إلى أنه بالإضافة إلى مركز خدمات المستثمرين بشرم الشيخ الذي تم افتتاحه اليوم، يتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مراكز لخدمات المستثمرين في كل من القاهرة (المركز الرئيسي)، ومدينة العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، وسوهاج، وجمصة، وبورسعيد، والمنيا وتضم ممثلين مفوضين عن أكثر من 65 جهة منها 27 وزارة.

من جانبه أشاد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بهذه الخطوة التي تخدم المستثمرين في المحافظة بصورة مباشرة، وتساهم في تيسير أعمالهم، وتذليل العقبات التى قد تواجههم، بما يعكس اهتمام الدولة بتهيئة المناخ الجاذب للإستثمارات، مثمنًأ كذلك إقامة المركز وفق معايير تلبي احتياجات مستثمري المحافظة في مُخطط مركز خدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء، حاليًا ولعقود مُقبلة، حيث تم إنشاء مركز خدمات المستثمرين على مساحة 6 آلاف متر مربع، منها ألف متر مربع تم تخصيصها لمبنى من طابقين لمركز الخدمات يضم ممثلى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المرتبطة ببيئة الاستثمار.