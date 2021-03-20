أخبار الاقتصاد المصرى.. 257 مليون دولار تراجعا فى واردات مصر من المواد البترولية

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 20-3-2021 اخبار الاقتصاد المصرى، من أبرزها تتعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع شركة الاستشارات العالمية (Boston Consulting Group) بشأن مشروع تطوير سلاسل التوريد.

"التخطيط" تتعاون مع "الاستشارات العالمية" لتطوير سلاسل التوريد بقطاع الزراعة

تتعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع شركة الاستشارات العالمية (Boston Consulting Group) بشأن مشروع تطوير سلاسل التوريد، وذلك لتقديم خدمات استشارية لدعم جهود الحكومة في مواجهة آثار أزمة فيروس كورونا، وتقدم الشركة خدماتها الاستشارية بدعم من السفارة البريطانية في مصر.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشروع يأتي في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الاقتصادية الذي تتبناه الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية كافة لتحقيق نمو احتوائي مستدام وتنفيذ أهداف رؤية مصر2030، حيث يأتي هذا التعاون مع شركة الاستشارات العالمية بهدف العمل على زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات.

جهاز "أكتوبر الجديدة" يتابع تنفيذ 24888 شقة بمبادرة الرئيس "سكن كل المصريين"

تفقد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، عمارات مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين" بمنطقة غرب أرض المطار، يرافقه المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، ومديرو الإدارات التنفيذية وجهات الإشراف على المشروع، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع، وإزالة أي عقبات.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أنه جارٍ تنفيذ 24888 وحدة سكنية بمنطقة غرب أرض المطار، مقسمة إلى 707 عمارات سكنية بقطاع أ، و 330 عمارة سكنية بقطاع ب، بنسب إنجازٍ متقدمة، بجانب تنفيذ أعمال المرافق والخدمات بالمشروع.

وأكد المهندس محمد عبدالمقصود، ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة، لا سيما المشروعات السكنية للالتزام بتسليم الوحدات لحاجزيها في المواعيد المقررة، وكذا الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروع والبرامج الزمنية المقدمة من الشركات المنفذة.

وزيرة التعاون الدولى:التمويل الانمائى يعزز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع السنوي الافتراضي للمؤسسة الفكرية الدولية ، لمناقشة أهمية النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، والتأثير الإيجابي للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكيفية تحقيق نظام اقتصادي شامل ومستدام من خلال التعاون الإنمائي الفعال؛ وذلك بجانب أيمن عزت، الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني في فرنسا؛ هنري مكنيل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة موديز،؛ ديفيد دي روتشيلد، مؤسس شركة صوت الطبيعة؛ آدي أغناطيوس، رئيس تحرير هارفارد بزنس ريفيو.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية تعتبر قوة فعّالة من أجل تقديم حلولَا مبتكرة لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، وسد الفجوات التمويلية من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص والتمويل المختلط والاستثمارات المؤثرة، لافتة إلى أنه مع بقاء أقل من عقد حتى عام 2030، تعمل وزارة التعاون الدولي على تحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في التنمية من خلال الشراكات الدولية .

"المركزى للإحصاء":257 مليون دولار تراجعا فى واردات مصر من المواد البترولية

شهدت الواردات البترولية ، تراجعا ملحوظا في شهر نوفمبر الماضي، وفق بيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات البترولية نحو 454 مليون دولار، بينما كانت 711 مليون دولار في شهر نوفمبر عام 2019، بتراجع بلغ 257 مليون دولار، وبنسبة تراجع بلغت 36.1%.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الواردات غير البترولية تراجعت إلى 5 مليار و491 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 5 مليار و930 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 439 مليون دولار، وبنسبة تراجع بلغت 7.4%.

وكانت بيانات جهاز الإحصاء رصدت ارتفاع معدلات الإنتاج من البوتاجاز في شهر ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي الإنتاج نحو 157.3 ألف طن، بينما سجل الإنتاج 150.6 ألف طن في شهر ديسمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 6.7 ألف طن.

آخر مستجدات مشروع تطوير مستودع التعاون للبترول بمسطرد بتكلفة 400 مليون جنيه

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أن التطوير والتحديث المستمر للمناطق الجغرافية البترولية يحقق أهداف استراتيجية الوزارة فى الاستغلال الأمثل لما تملكه الكيانات البترولية من إمكانيات وكذلك تحقيق أهداف ورؤية خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

وأكد الملا خلال رئاسته اجتماع اللجنة الجغرافية لمنطقة مسطرد البترولية على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعى ورفع كفاءة تلك المنظومة باستمرار بما يحقق أهداف تأمين بيئة الأعمال والحفاظ على الكوادر والمنشآت والمعدات، مضيفاً أن المشروعات التى تشهدها المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد لرفع كفاءتها تتسم بالبناء على ما تحقق وإضافة أبعاد تأمينية وتنفيذ توسعات مطلوبة وزيادة التكامل بين الشركات العاملة بالمنطقة الجغرافية لتحقيق التوافق الكامل فيما يخص البيئة والأمن الصناعى وفق الأكواد العالمية المعمول بها فى صناعات التكرير والنقل والتوزيع والتداول .