برعاية أمير الرياض.. تدشين منتدى المشاريع المستقبلية غداً بمشاركة أكثر من 37 جهة حكومية وخاصة

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، تُدشن غداً النسخة الثالثة من منتدى المشاريع المستقبلية 2021 بنسخته الافتراضية، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للمقاولين، حيث ستنطلق فعالياته بعد غدٍ الاثنين وتستمر 3 أيام, بمشاركة أكثر من 37 جهة حكومية وخاصة، تطرح أكثر من 1000 مشروعاً بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال.

ويعد المنتدى فرصة للمقاولين لاكتشاف الفرص والمشاريع المستقبلية من قبل عدة جهات تحت مظلة واحدة، مما يمكنهم من إعداد خططهم المستقبلية، إضافة إلى أنه يعد منصة لملاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم وتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، وفرصة استثنائية لبناء العلاقات.

ويهدف المنتدى إلى تحسين خطط وقرارات المقاولين من خلال معرفة الفترة الزمنية للمشاريع المستقبلية والتكاليف التقديرية لها، كما أنه فرصة للمقاولين للاجتماع بملاك المشاريع والتعرف على الاشتراطات وطريقة التسجيل والمؤهلات المطلوبة.

ويستهدف المنتدى عدة جهات أهمها المقاولين، والبنوك وشركات التأمين، والجهات الحكومية، والجهات الخاصة، والموردين، ومراكز الأبحاث والدراسات، حيث يهدف إلى أن يكون أول منصة وطنية تجمع أصحاب المصلحة في مكان ووقت واحد لتبادل المعلومات.

وتتنوع المشاريع المطروحة من قبل الجهات المشاركة، حيث تشمل مشاريع النفط والغاز، البتروكيماويات، الطاقة والكهرباء، البنية التحتية، السكنية، التعدين، ومشاريع التشغيل والصيانة.

ويأتي منتدى المشاريع المستقبلية 2021، بعد نجاح نسختيه الأولى والثانية في عامي 2019 و2020.

مما يذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تأسست بقرار مجلس الوزراء لتنظم وتطور قطاع المقاولات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة، وتسعى الهيئة إلى تحقيق أهدافها من خلال التطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل للوصول لأعلى درجات الإنتاجية والجودة.