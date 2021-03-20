شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تقرّ معايير أخذ اللقاح في مراكزها ومنشآتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

أقرت هيئة الصحة بدبي، معايير اعتمدتها بالتعاون مع مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا» بدبي، لمراكز التطعيم.

وحدد المعيار الأول متطلبات المرافق الصحية، حيث على جميع المرافق الصحية المرخصة، الحصول على موافقة من قطاع التنظيم الصحي بالهيئة، قبل تقديم خدمات التطعيم ضد «كورونا»، وأن تلتزم بجميع المتطلبات الواردة في المعايير والتحديثات المتعلقة بها بعد ذلك. مشيرة إلى إمكانية توفير خدمات التطعيم في 6 أنواع من المنشآت (بعد الحصول على موافقة الهيئة) وهي: المستشفيات، ومراكز جراحة اليوم الواحد، والعيادات الخارجية، ومقدمو الرعاية الصحية المنزلية أو المستقلون وهي خدمة مرخصة بموجب منشآت صحية أخرى، والعيادات المدرسية المرخصة، ووحدات الرعاية الصحية المتنقلة.

وشددت على تطبيق التدابير الوقائية في المنشأة الصحية، على أن تتكون من: منطقة الاستقبال وتشمل تسجيل المرضى ونظام الانتظار، وتستوعب مناطق الانتظار مجموعة كبيرة من المتعاملين بمن فيهم الأقل قدرة على الحركة أو الذين يستخدمون الكراسي المتحركة، فضلاً عن غرفة العلامات الحيوية للمريض، وغرفة واحدة أو غرف عدة للتطعيم، حيث سيتلقى المرضى اللقاح من أخصائي رعاية مدرب معتمد لضمان الخصوصية، ومنطقة المراقبة لمراقبة المرضى من كثب بعد التطعيم لأي رد فعل سلبي أو تفاعل تحسسي فوري، ويجوز للمرافق الصحية ومقدمي الرعاية، التقدم بطلب للحصول على وحدة التطعيم المتنقلة لخدمات التطعيم.

متطلبات المهنيين الصحيين

والمعيار الثاني، متطلبات المهنيين الصحيين الذين يعطون اللقاح، إلى أن يكون لدى الأخصائي خبرة في حقن العضل والتدريب على المهارات الحديثة، ويراجع تعليمات الشركة المصنعة للقاح قبل التطعيم. كما يجب أن يفهموا الإجراءات، والمؤشرات، وموانع الاستعمال، وجميع المعلومات الإدارية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الآثار الجانبية، وردود الفعل، وتدابير إنقاذ الحياة، وأن يُكملوا الدورة التعليمية للتحصين من الهيئة افتراضياً عبر رابط إلكتروني.

وذكرت الهيئة، نوعين من المهنيين الصحيين بإمكانهم إعطاء اللقاح وهم: أخصائيو الرعاية المرخصون من الهيئة، والمسعفون وفنيو الطوارئ الطبية المتقدمة المرخص لهم، أو المعتمدون مسعفين، أو فنيو الطب الطارئ في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

اللقاحات المعتمدة

وأكدت أن اللقاحات المعتمدة هي: فايزر - بايونتك، وأسترازينيكا، وسينوفارم، وأن المرافق الصحية عليها أن تمتلك سياسة ومساراً رسمياً واضحاً لإدارة مخزون اللقاح المتاح بطريقة لا تُهدر أي جرعة، وخطة طوارئ للجرعات الإضافية في نهاية كل وردية، لتجنب إهدار القوارير المفتوحة، وإدارة مخزون اللقاحات بعناية لضمان إكمال سلسلة اللقاحات.

وشددت الهيئة على أنه بمجرد إعطاء الجرعات الأولى من اللقاح، يجب أن تكون المرافق الصحية قادرة على تقدير عدد المرضى الذين سيتطلبون جرعة ثانية كل أسبوع، وأن تتأكد المرافق الصحية من أن كل متعامل أخذ الجرعة الأولى، لديه موعد للجرعة الثانية ويبلغ به، ويجب إعطاء الأولوية للمرضى الذين يحتاجون إلى جرعات ثانية، وعلى مقدمي الخدمة مراجعة المواعيد الفائتة أو الأسباب الأخرى لعدم استخدام الجرعات الثانية المجدولة، وإعادة توجيه الجرعات المتبقية لاستخدامها جرعات أولى، وإعطاء اللقاحات للمرضى مجاناً، والامتناع عن تحصيل أي فواتير من آخذي اللقاح بأي كلفة كانت، وأن تظل اللقاحات محمية من الضوء (حسب ملحق أو دليل عبوة الشركة المصنعة)، حتى تصبح جاهزة للاستخدام في عيادة التطعيم.

وألزمت الهيئة المنشآت الصحية بفحص تواريخ انتهاء صلاحية اللقاحات، وأي معدات طبية (محاقن، إبر، مناديل كحولية) للتأكد من صحتها، وتوضع خطة طوارئ في حالة الحاجة إلى استبدال اللقاحات، على أن تتناول الخطة سيناريوهات تعرض اللقاح للخطر قبل الوصول إلى العيادة، أو التعرض للخطر خلال ساعات العيادة. موضحة أن التخزين السليم، والتعامل، والنقل السليم للقاحات، من الأنشطة الحاسمة في سلسلة التوريد المتكاملة الخاصة بها، ويجب أن تحتفظ المنشأة الصحية بإجراءات التشغيل الموحدة مكتوبة بوضوح ومفصلة وحديثة، وأن تتوافر مجموعة أدوات طبية للطوارئ في موقع العيادة أو مركز التطعيم مثل «إبينفرين، وهيدروكورتيزون، وحقن كلورفينيرامين، ومعدات للحفاظ على التنفس».

آلية نقل اللقاح وتخزينه

وحذرت الهيئة من تخزين الأطعمة والمشروبات أو العينات البيولوجية في وحدة اللقاح. مشددة على ضمان إمداد الطاقة أو الخيارات البديلة عند انقطاع التيار الكهرباء، كما يجب نقل اللقاحات باستخدام ثلاجة محمولة أو وحدة تجميد مزودة بجهاز لمراقبة درجة الحرارة، وتقليل الوقت الإجمالي للنقل إلى الحد الأدنى، لتقليل المخاطر المحتملة لانحراف درجة الحرارة، بسبب وحدة التخزين أو فشل نظام التغليف الحراري.

معايير أخذ فايزر

وعن معايير أخذ لقاح فايزر - بايونتك، قالت الهيئة إنه يُعطى لفئات عدة هي: البالغون 16 سنة فما فوق، والمصابون بأمراض مزمنة مثل: (الربو، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وقصور القلب، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض الكبد المزمنة، مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب الإقفارية)، والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية والعدوى الخاضعة للعلاج بمضاد للفيروسات الرجعية. مشيرة إلى أن العدوى السابقة بـ«كوفيد-19» ليست مانعاً لأخذ اللقاح، وأن الذين يعانون نقص المناعة قد يتلقون اللقاح إذا لم يكن لديهم موانع للتطعيم، وكذلك الذين يعانون أمراض المناعة الذاتية بشرط ألا تكون لديهم موانع للتطعيم.

فئات مستبعدة

وذكرت الهيئة 7 فئات مستبعدة من أخذ لقاح فايزر: المصابون بعدوى كوفيد-19 النشطة، ومن يعانون حساسية شديدة أو مفرطة لأي من مكوناته، والذين تلقوا جرعة واحدة أو جرعات متعددة من أي لقاحات أخرى، والذين تلقوا أي لقاح آخر غير لقاحات «كوفيد-19» ولم يمر على أخذ آخر لقاح 14 يوماً، والذين تلقوا في وقت سابق علاجاً سلبياً بالأجسام المضادة جزءاً من علاج «كوفيد-19» مثل الأجسام المضادة وحيدة النسيلة أو بلازما النقاهة، والحوامل (ومع ذلك، يُقترح أخذ اللقاح عند ا اللواتي يعانين حالات حمل عالية الخطورة ويعانين مضاعفات الحمل السابقة بناءً على توصية الطبيب المعالج)، والذين أصيبوا برد فعل تحسسي شديد أو فوري لجرعة سابقة من لقاح فايزر.

وشددت الهيئة على احتياط المرضى الذين يتلقون اللقاح في غضون 3 أشهر بعد زرع الأعضاء، والمصابين بالحمى الحادة وقت التطعيم، والذين يتناولون الأدوية المثبطة للمناعة أو الستيرويدات القشرية الجهازية، والذين يتناولون ريتوكسيماب (دواء لعلاج مرض تضخم الغدد اللمفاوية، والمرحلة الثانية والثالثة من سرطان الدم المزمن، والتهاب المفاصل الروماتيزمي النشط في حالته المتوسطة والحادة) التوقف عن تناول الدواء قبل 4 أسابيع على الأقل من التطعيم، وإعادة البدء بعد 4 أسابيع، لتكون دورة التطعيم كاملة، وتحذير الذين يتناولون جرعة عالية من المنشطات بشأن الاستجابة غير الكافية للقاح، حيث إن هناك جدلاً في المنشطات التي تشكل «جرعة عالية» ولكن بشكل عام الذين يتناولون بريدنيزولون 20 ملغ أو أكثر يومياً، لمدة تزيد على شهر، ولا يستجيبون لهذا اللقاح.

معايير لقاح إسترازنيكا

وعن معايير أخذ لقاح إسترازنيكا، أكدت «صحة دبي» أنه يُعطى للبالغين (18 عاماً وما فوق)، والأصحاء أو المصابين بأمراض مزمنة مستقرة طبياً، والمعرضين لخطر متزايد للفيروس، ويجب استبعاد المصابين بعدوى كوفيد-19 نشطة، وتلقوا جرعة واحدة أو جرعات متعددة من أي لقاحات أخرى لكوفيد-19، والحوامل، ومن يعانون من فرط الحساسية للمادة الفعالة أو لأي من (هيستيدين، هيستيدين هيدروكلوريد أحادي الهيدرات، هيكساهيدرات كلوريد المغنيسيوم، السكروز، ماء للحقن، الإيثانول، ثنائي هيدرات إيديتات ثنائي الصوديوم ).

معايبر أخذ لقاح سينوفارم

أما معايير لقاح سينوفارم، فأوضحت الهيئة، أنه يُعطى لمن هم في سن 16 عاماً فما فوق، والأصحاء أو المصابين بأمراض مزمنة مستقرة طبياً، والمعرضين لخطر التعرض المتزايد لـ«كوفيد-19»، مؤكدة ضرورة استبعاد: حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، أو الحالات المشتبه فيها أو العدوى العديمة الأعراض، ومن يعانون من حمى (درجة حرارة إبطية أكبر من 37 درجة مع سعال جاف، وإرهاق، انسداد الأنف، وسيلان الأنف، ألم بلعومي، وألم عضلي، وإسهال، وضيق في التنفس، أو وضيق التنفس خلال 14 يوماً قبل التطعيم). كما يستبعد الذين ترتفع درجة حرارتهم قبل التطعيم عن 37 درجة بشكل عام.