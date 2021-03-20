شكرا لقرائتكم خبر عن لقاحات «كورونا» في المكسيك.. مياه غازية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

صادر وكلاء الجمارك في المكسيك 1555 قارورة مزيفة من اللقاح الروسي «سبوتنك» كانت مخبأة في مبرد مملوء بمياه غازية على متن طائرة خاصة متجهة إلى مطار لا ميسا الدولي في مدينة سان بيدرو سولا، شمال غرب هندوراس، من مطار كامبيتشي الدولي في ولاية كامبيتشي الواقعة على ساحل خليج المكسيك.

وسُلم الركاب إلى مكتب المدعي العام المكسيكي بعد حجز الطائرة.

وقالت إدارة الضرائب المكسيكية: أخرج المسؤولون الصندوق المليء بقوارير اللقاح ونقلوه إلى منطقة أخرى لحفظه في الثلاجة قبل أن يكتشفوا أنها زائفة.

ونشرت شركة إنتاج اللقاحات رسائل عبر مواقع التواصل لتثقيف الجمهور حول كيفية التمييز بين لقاحها والإصدارات المزيفة التي يروج لها في السوق السوداء.

وعرضت الشركة الروسية الخطوط الصحيحة والملصقات التي توضع على كل علبة لقاح زجاجية، وأشارت إلى أن كل حاوية من اللقاحات معبأة في صندوق كرتوني خاص بها.

ونبهت الشركة إلى أن اللقاحات تشحن فقط داخل عبوات معزولة ومحمية بوساطة عبوات ثلجية وأجهزة تسجيل حرارية.

وتعمل الحكومة المكسيكية على تضييق الخناق على اللقاحات واختبارات فيروس «كورونا» المزيفة التي أصبحت متاحة بشكل متزايد، إذ اكتشف مختبر في مدينة كانكون يقدم اختبارات وهمية لطلاب الأرجنتين في المكسيك، لمساعدتهم في الاحتفال بتخرجهم، في وقت ثبتت فيه إصابة ما لا يقل عن 74 من 169 طالباً بالفيروس في المطار.

واكتشف مسؤولو الصحة الفيروس لدى 55 من 88 طالباً بعد يوم واحد من الاكتشاف الأول بعد صعودهم للطائرة.