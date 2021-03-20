شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للسلع يتيح طرح وإدراج وتداول العملات المشفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع بهدف إنشاء إطار عمل تنظيمي للشركات العاملة في مجالات طرح الأصول المشفّرة، وإصدارها، وإدراجها، وتداولها في مركز دبي للسلع المتعدّدة.

وبموجب الاتفاقية، ستتمكن الشركات التي تتعامل بالأصول المشفّرة من الحصول على تراخيص مصممة خصيصاً لتناسب احتياجاتها من مركز الأصول المشفّرة في مركز دبي للسلـع المتعدّدة، إلى جانب خدمات العملاء المتميزة ومجموعة متنوّعة من المحفّزات، فضلاً عن الإطار التنظيمي المتين المُطوّر من قبل مركز دبي للسلع المتعدّدة.

وستتولى هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتعاون والتنسيق مع فرق العمل المختصة في مركز دبي للسلع المتعددة، إصدار الموافقات للشركات العاملة بالأصول المشفرة والتي تتطلع إلى تأسيس مقر لها في مركز دبي للسلع المتعددة. وستقوم الهيئة فيما بعد بتنظيم أنشطة تداول الأصول المشفرة تماشياً مع السياسات التي أطلقتها في أكتوبر 2020 لتطوير منظومة متكاملة للأصول المشفرة وتكنولوجيا البلوك تشين. وستسهم الاتفاقية في دفع عجلة النمو في هذا القطاع وتعزيز استخدامات البلوك تشين في دبي.

قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعدّدة: «من خلال توقيـع هذه الاتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والسلع، يعمل مركز دبي للسلـع المتعدّدة على توسيـع نطاق حلوله الحالية من تراخيص الأصول المشفرة، مما يكمّل خيارات وحلول خدمات الأعمال والتراخيص التي يوفرها المركز. وفي أوائل عام 2020، أبرمنا اتفاقية مع كل من كريبتو فالي فينتشر كابيتال ‘CV VC’وكريبتو فالي لابز ‘CV Labs’ ضمن مبادرة مدعومة من الحكومة السويسرية لاستقطاب المنظومة المتكاملة الأبرز لتقنيات البلوك تشين والأصول المشفرة في العالم إلى دبي. كما أن هذه الاتفاقية تضع الأساس لشراكاتنا المستقبلية في مجال الأصول المشفّرة، وتعدّ خطوة كبيرة باتجاه إطلاق مركز الأصول المشفّرة في مركز دبي للسلع المتعدّدة والذي سنطلقه في السوق في المستقبل القريب».

وأضاف: «بينما نواصل جهودنا ونتّخذ خطوات كبيرة في مجال تكنولوجيا البلوك تشين والأصول المشفرة، سيسهّل مركز دبي للسلع المتعددة على الشركات المتخصصة في هذه المجالات تأسيس مقارها ومزاولة أعمالها في دبي. وتركز استراتيجيتنا في المقام الأول على التقنيات الحديثة والمتطورة والتي سيكون لها دور أساسي في تعزيز التجارة والتداول عبر دبي مستقبلاً. ومن خلال عملنا مع هيئة الأوراق المالية والسلع، سنتمكّن من توسيع نطاق الإشراف المركزي على سوق الأصول المشفرة ليشمل منطقة الأعمال التابعة لنا في قلب دبي تعزيزاً لمكانتها كمركز لتلك الأصول».

أعرب د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عن تقديره «للدور المتميز الذي يقوم به مركز دبي للسلع المتعددة في توفير البنية التحتية اللازمة لتأسيس وإدارة سوق عقود سلع مزدهر والمبادرة في تطوير بيئة متطورة لصناعة منظمة للأصول المشفرة».

وتأتي الاتفاقية الأخيرة امتداداً للاستراتيجيات الشاملة لمركز دبي للسلع المتعددة، والرامية إلى تعزيز التجارة القائمة على التكنولوجيا وجذب الشركات المبتكرة إلى دبي. وخلال العام 2020، أطلق المركز المنصة الإلكترونية لتجارة السكر “DIGITAL SUGAR” بتكنولوجيا البلوك تشين والمنصة الإلكترونية «أغريوتا» وهي سوق مخصصة لتجارة وتوريد السلع الزراعية تعتمد على حلول البلوك تشين بهدف المساهمة في سد الفجوة القائمة بين ملايين المزارعين الريفيين في الهند وصناعة الأغذية بدولة الإمارات.

وفي فبراير 2021، انضم أحمد بن سليّم إلى المجلس الاستشاري في شركة «سي في في سي» للاستثمار في البلوك تشين المدعومة من قبل الحكومة السويسرية على إثر توقيع اتفاقية بين مركز دبي للسلع المتعددة وكل من «سي في في سي» و«سي في لابز». ومن شأن هذه الشراكة جلب منظومة عالمية رائدة لتقنيات البلوك تشين والأصول المشفرة إلى دبي. وخلال العام 2020 أيضاً، وقّع مركز دبي للسلع المتعددة اتفاقية مع «إنو واي» لتأسيس حاضنة رائدة لقطاعات العلوم والتكنولوجيا والتعليم في دبي بدعم من الحكومة الصينية.