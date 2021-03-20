الاقتصاد

أسعار اللحوم البلدى اليوم .. 120-140 جنيها الكيلو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم .. 120-140 جنيها الكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 20-3-2021 استقرارا وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 

 

وقال حسن بركات صاحب محل جزارة، إن أسعار  اللحوم الكندوز تتراوح بين 120 - 140.جنيها  للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو. 

 

وأشار بركات في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إلى أن سعر اللحم المفروم العادي يتراوح 110-125جنيها الكيلو، الكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو، سعر السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا