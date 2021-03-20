شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط اليوم السبت 20 -3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار النفط اليوم السبت 20 مارس 2021، بعد مواصلة الخسائر فى ختام تعاملات الجمعة، عقب عمليات بيع كبيرة شهدتها في الجلسة السابقة، إذ أطلقت موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء أوروبا إجراءات عزل عام وثبطت الآمال في تعاف وشيك للطلب على الوقود.

وهبط خام برنت 1.06 دولار، بما يعادل 1.7%، إلى 62.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 1347 بتوقيت جرينتش ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتا، أو 1.4 بالمئة، إلى 59.14 دولار للبرميل، وفق سعر الإغلاق أمس.

وأغلق كلا العقدين على انخفاض بنحو 7 % الخميس االماضى إذ أعادت عدة اقتصادات أوروبية كبيرة فرض الإغلاقات، في حين تتباطأ برامج التطعيم بسبب مشكلات تتعلق بالتوزيع والقلق من آثار جانبية محتملة.

وعلى الرغم من أن ألمانيا وفرنسا ودول أخرى أعلنت استئناف التطعيم بعد أن أعلنت جهات تنظيمية سلامة لقاح أسترا زينيكا، فإن توقف الحملة يزيد صعوبة التغلب على رفض اللقاح من جانب بعض السكان، كما أعلنت بريطانيا أنه سيتعين عليها إبطاء توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 الشهر المقبل بسبب تأخر في الإمدادات.

وقال جيه.بي مورجان "تتنامى المخاوف بسرعة فائقة من موجة ثالثة من تقييد التحركات في أوروبا في ظل توقف التطعيمات والانتشار السريع جدا للسلالة بي 117 التي ظهرت في بريطانيا".