شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى للإحصاء" :257 مليون دولار تراجعا فى واردات مصر من المواد البترولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الواردات البترولية ، تراجعا ملحوظا في شهر نوفمبر الماضي، وفق بيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات البترولية نحو 454 مليون دولار، بينما كانت 711 مليون دولار في شهر نوفمبر عام 2019، بتراجع بلغ 257 مليون دولار، وبنسبة تراجع بلغت 36.1%.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الواردات غير البترولية تراجعت إلى 5 مليار و491 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 5 مليار و930 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 439 مليون دولار، وبنسبة تراجع بلغت 7.4%.

وكانت بيانات جهاز الإحصاء رصدت ارتفاع معدلات الإنتاج من البوتاجاز في شهر ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي الإنتاج نحو 157.3 ألف طن، بينما سجل الإنتاج 150.6 ألف طن في شهر ديسمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 6.7 ألف طن.

وقالت البيانات، إن معدلات الاستهلاك من البوتاجاز شهدت ارتفاعا طفيفا خلال نفس الفترة، حيث بلغ حجم الاستهلاك 336.6 ألف طن في ديسمبر الماضي، مقابل 333.9 ألف طن في نفس الشهر عام 2019، بينما ارتفع الاستيراد ليصل إلى 185 ألف طن في ديسمبر الماضي، مقابل 158 ألف طن في نفس الشهر عام 2019.

وفيما يتعلق بالسولار، فقد بلغ حجم الاستهلاك منه نحو 1064 ألف طن في ديسمبر الماضي، مقابل 994 ألف طن في نفس الشهر عام 2019، بينما بلغ حجم الإنتاج نحو 627 ألف طن، وهو نفس حجم الإنتاج خلال فترة المقارنة.