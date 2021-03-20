شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى للإحصاء" :257 مليون دولار تراجعا فى واردات مصر من المواد البترولية والان مع تفاصيل الخبر
وكانت بيانات جهاز الإحصاء رصدت ارتفاع معدلات الإنتاج من البوتاجاز في شهر ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي الإنتاج نحو 157.3 ألف طن، بينما سجل الإنتاج 150.6 ألف طن في شهر ديسمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 6.7 ألف طن.
وقالت البيانات، إن معدلات الاستهلاك من البوتاجاز شهدت ارتفاعا طفيفا خلال نفس الفترة، حيث بلغ حجم الاستهلاك 336.6 ألف طن في ديسمبر الماضي، مقابل 333.9 ألف طن في نفس الشهر عام 2019، بينما ارتفع الاستيراد ليصل إلى 185 ألف طن في ديسمبر الماضي، مقابل 158 ألف طن في نفس الشهر عام 2019.
وفيما يتعلق بالسولار، فقد بلغ حجم الاستهلاك منه نحو 1064 ألف طن في ديسمبر الماضي، مقابل 994 ألف طن في نفس الشهر عام 2019، بينما بلغ حجم الإنتاج نحو 627 ألف طن، وهو نفس حجم الإنتاج خلال فترة المقارنة.