شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 20-3-2021 أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم السبت 20-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، لعدم وجود تعاملات اليوم بسبب الراحة الأسبوعية ، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 18.56 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.67 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، سجل سعر الدولار 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، واستقر سعر الريال السعودى عند 4.14 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.67 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.56 جنيه للشراء .

18.77 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر

18.61 جنيه للشراء.

18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.65 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.66 جنيه للشراء.

18.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.72 جنيه للشراء.

18.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.62 جنيه للشراء.

18.86 جنيه للبيع.