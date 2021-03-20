شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. تتراوح بين 25-29 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 20-3-2021 وذلك وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف، إن أسعار الدواجن فى المزرعة 23 جنيها للكيلو، بينما يترواح السعر للمستهلك بين 25-29 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن البلدى في المزرعة 31 جنيها للكيلو السعر للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو، يتراوح سعر البيض في المزرعة بين 31_32 جنيها بينما للمستهلك فيتراوح السعر بين 37-40 جنيها بينما البيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها وذلك بحسب المنطقة.