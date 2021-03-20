شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال": نتوقع تعافى كامل لقطاع المقاولات متأثرة بمبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الزيات عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع التشييد والبناء شهد تطورًا إيجابيًا منذ بداية العام الحالى نتيجة السياسات التحفيزية من قبل البنك المركزى والحكومة، وبدأ فى مرحلة تخطي الركود الذي حدث العام الماضى تأثرًا بجائحة كوفيد 19، متوقعًا تعافى كامل لقطاع المقاولات في الربع الثالث من العام الجارى، مستندًا على إطلاق مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، والتى سوف تساهم فى إتاحة العديد من المشروعات فى الأقاليم، وحل أزمة السيولة النقدية التى تواجه شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيؤدى إلى مزيد من تشغيل العمالة وبالتالى خفض نسب البطالة بشكل كبير.

أضاف "الزيات" لـ"الخليج 365"، أن شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة تسعى للتسجيل فى مبادرة تطوير قرى الريف المصرى والاستفادة من مشاريع البنية التحتية وتطوير القرى المصرية باستثمارات تتخطى 500 مليار خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن أهم التحديات التى تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة كيفيه اندماجها فى الاقتصاد الرسمى وإعادة هيكلتها إداريًا وفنيًا من أجل القدرة على تنفيد مشاريع المقاولات وفقًا للمواصفات العالمية.

وحول سبب عدم طرح شركات المقاولات للبورصة، قال عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إنه مازالت ثقافة الطرح بالبورصة غائبة لدى شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لذلك يجب على الحكومة إعداد برامج توعيه وتحفيز شركات المقاولات للقيد بالبورصة لزيادة رأس المال وتوفير السيولة المالية التي تؤهلها إلى النمو والتقدم، مضيفًا أن مشاريع البنية التحتية الأكثر جذبًا لشركات المقاولات خلال الفترة الحالية بسبب دعم برامج الحكومة المستمرة لتطوير البنية التحتية للمدن والقرى في كافة المحافظات والسيولة المالية.