شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» تكشف عدد المتضررين من تعطل «إنستجرام» و «واتس آب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قالت شركة فيسبوك الجمعة إن خدماتها تعاني مشكلات وذلك بعدما اشتكى نحو مليون فرد في أنحاء العالم من أعطال بتطبيق إنستجرام المملوك للشركة.

وقالت وحدة تابعة للشركة على تويتر: «تعمل عدة فرق على إصلاح الانقطاع، وسنوافيكم بالجديد في أقرب وقت». ولجأ مستخدمون إلى تويتر لرفع شكواهم بشأن العطل الذي طال واتس آب أيضاً.

وأظهر موقع داونديتيكتور دوت كوم الإلكتروني نحو مليون مستخدم أبلغوا عن مشاكل في استخدام إنستجرام في حين أبلغ نحو 20 ألفاً عن مشكلات بخدمة واتس آب. ويرصد موقع داونديتيكتور الأعطال من خلال تجميع تقارير الحالة من عدة مصادر. وربما يعاني عدد أكبر من المستخدمين من انقطاع الخدمات.