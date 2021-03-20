شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة ترحب بلجم أنقرة قنوات «الإخوان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت القاهرة، أمس الجمعة، عن ترحيبها بقرار الحكومة التركية إلزام قنوات الإخوان التي تبث من إسطنبول بمواثيق الشرف الإعلامية، واصفة إياه بأنه «بادرة طيبة».

وقال وزير الدولة للإعلام المصري، أسامة هيكل، في بيان، إنها «بادرة طيبة من الجانب التركي، تخلق مناخاً ملائماً لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين على مدار السنوات الماضية».وأضاف هيكل: «عموماً فإن إصدار قنوات من دولة تعادي دولة أخرى ليس أمراً

محموداً ولا مقبولاً في العلاقات الدولية، ومن المهم جداً لكل دولة أن تبحث عن مصالحها ومصالح شعبها، ولا أعتقد أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر تصب في مصالح الشعبين». وأكد الوزير أن مصر دولة لا تعادي أحداً، وأن الموقف المصري ثابت في علاقاتها الدولية، حيث تعمل على تطوير علاقاتها مع الجميع على أساس من التفاهم والحفاظ على المصالح المشتركة. وفي صفعة جديدة لتنظيم الإخوان الإرهابي، طلبت السلطات التركية وقف الانتقادات السلبية للقاهرة في الفضائيات التي تبث من إسطنبول، وفق تدوينات لشباب الإخوان العاملين في عدد من القنوات الإخوانية. (وكالات)